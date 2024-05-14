Боруссия Дортмунд – Дармштадт: прогноз на матч 18 мая 2024, Бундеслига

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Ставки на спорт Дармштадт Ставки на футбол Лига ставочных блогеров прогнозы на футбол Ставки

Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сигнал Идуна Парк, Дортмунд

💰💰💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч

Командные показатели и форма:

Боруссия Дортмунд занимает 5-е место и показывает переменчивые результаты. Команда обладает сильной атакующей линией, забив 8 голов в последних 5 играх, но также пропустила 8 голов. Это свидетельствует о том, что, несмотря на агрессивное нападение, защита оставляет желать лучшего.

Дармштадт находится на последнем месте в турнирной таблице и уже потерял все шансы на выживание, однако продолжает забивать в некоторых матчах. Пропускают они много — 11 голов в последних 5 играх.

Индивидуальные и тактические аспекты:

Боруссия Дортмунд выступает с тройкой нападающих, включая Юссуфа Мукоко и Дониэлла Малена, что должно создать значительное давление на оборону Дармштадта. С другой стороны, Дармштадт показывает проблемы в обороне, но пытается ответить активной игрой в атаке.

Прогноз:

Боруссия Дортмунд, вероятно, будет контролировать игру и создавать множество моментов у ворот противника. В то же время, их недавние проблемы в обороне могут дать шансы Дармштадту на забитый гол. Дармштадт, несмотря на свои трудности, продолжает показывать желание забивать, даже будучи уже вылетевшим из лиги. Ожидается, что игра получится открытой с возможностями для обеих команд забить.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Да» за коэффициент 1.65.

Этот прогноз основан на текущей форме команд, их атакующих и оборонительных качествах, а также мотивации Дармштадта показать себя в последнем матче сезона, несмотря на свое положение в таблице.

Коэффициенты:

  • П1 – 1,16
  • Х – 8,5
  • П2 – 14

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – Дармштадт

Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч

Боруссия Д – Дармштадт
Дата проведения
18 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий