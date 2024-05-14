Боруссия Дортмунд – Дармштадт: прогноз на матч 18 мая 2024, Бундеслига
Дата матча: 18 мая 2024 года
Место проведения: стадион Сигнал Идуна Парк, Дортмунд
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Командные показатели и форма:
Боруссия Дортмунд занимает 5-е место и показывает переменчивые результаты. Команда обладает сильной атакующей линией, забив 8 голов в последних 5 играх, но также пропустила 8 голов. Это свидетельствует о том, что, несмотря на агрессивное нападение, защита оставляет желать лучшего.
Дармштадт находится на последнем месте в турнирной таблице и уже потерял все шансы на выживание, однако продолжает забивать в некоторых матчах. Пропускают они много — 11 голов в последних 5 играх.
Индивидуальные и тактические аспекты:
Боруссия Дортмунд выступает с тройкой нападающих, включая Юссуфа Мукоко и Дониэлла Малена, что должно создать значительное давление на оборону Дармштадта. С другой стороны, Дармштадт показывает проблемы в обороне, но пытается ответить активной игрой в атаке.
Прогноз:
Боруссия Дортмунд, вероятно, будет контролировать игру и создавать множество моментов у ворот противника. В то же время, их недавние проблемы в обороне могут дать шансы Дармштадту на забитый гол. Дармштадт, несмотря на свои трудности, продолжает показывать желание забивать, даже будучи уже вылетевшим из лиги. Ожидается, что игра получится открытой с возможностями для обеих команд забить.
Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Да» за коэффициент 1.65.
Этот прогноз основан на текущей форме команд, их атакующих и оборонительных качествах, а также мотивации Дармштадта показать себя в последнем матче сезона, несмотря на свое положение в таблице.
Коэффициенты:
- П1 – 1,16
- Х – 8,5
- П2 – 14
Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – Дармштадт
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- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»