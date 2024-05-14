«Балтика» впервые вышла в финал Кубка России. 51.00 – коэффициент на победу перед стартом сезона

«Балтика» обыграла «Спартак» и впервые в истории вышла в финал Фонбет Кубка России.

Единственный мяч на 4-й минуте забил Кевин Андраде с передачи Виталия Лисаковича. Соперником в финале станет победитель пары финалистов Пути РПЛ ЦСКА – «Зенит».

Перед стартом сезона на победу «Балтики» в Кубке России предлагался коэффициент 51.00. В феврале он поднялся до 30.00. До матча со «Спартаком» чемпионство калининградцев котировалось за 7.50.

Финал Фонбет Кубка России состоится 2 июня в «Лужниках». Начало – в 18:00 мск.