Штутгарт – Боруссия М: прогноз на матч 18 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: стадион МХП-Арена

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Командные показатели и форма:

Штутгарт занимает 3-е место в Бундеслиге и демонстрирует отличные результаты на домашнем стадионе. Они забили 10 голов в последних 5 матчах, подтверждая свою атакующую мощь, и пропустили 5 голов, что свидетельствует о некоторых слабостях в защите.

Боруссия М находится на 13-м месте, их форма колеблется, но команда демонстрирует способность забивать голы (7 забитых мячей в последних 5 играх) при этом также пропустив 9 мячей, что указывает на непостоянство в защите.

Индивидуальные и тактические аспекты:

Штутгарт опирается на сильные выступления таких игроков, как Дениз Ундав и Серу Гирасси в атаке, что делает их серьезной угрозой для любой обороны.

Боруссия М полагается на Робина Хака и Алассана Плеа в нападении, но их защитные линии часто подвергаются испытаниям, что может стать проблемой против агрессивно атакующей команды Штутгарта.

Прогноз на матч:

Учитывая атакующие навыки обеих команд и видимые слабости в их защитных действиях, ожидается результативный матч. Штутгарт, играя на домашнем стадионе, будет стремиться к победе, чтобы укрепить свои позиции в верхней части таблицы, в то время как Боруссия М попытается эксплуатировать любые шансы для контратак, учитывая свою потребность в очках для улучшения своего положения.

Рекомендация: Прогноз на ТБ2,5 за коэффициент 1.6 .

Этот выбор основан на последних выступлениях команд, их атакующем потенциале и видимых проблемах в обороне, что делает вероятным сценарий, в котором будет забито минимум три гола.

Коэффициенты:

П1 – 1,27

Х – 6,6

П2 – 9

Где смотреть матч Штутгарт – Боруссия М

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