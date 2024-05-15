Посещаемость российских казино на майских праздниках выросла почти в 3 раза

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Почти 114 тысяч человек посетили российские казино на майских праздниках.

«Точное количество гостей, побывавших в игорных зонах в период с 28 апреля по 12 мая, составило 113 796.

Важно отметить, что подобная цифра в 2,8 раза больше, чем результаты за прошлый год», – сообщил исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов.

«Игорные зоны приняли решения развивать на своих территориях событийный туризм. Эта стратегия трансформировала российские казино в развлекательные комплексы, в которых гостям доступен большой спектр развлечений: гастрономические ужины, концерты звезд, масштабные спортивные шоу и многое другое», – добавил Анфиногенов.

АИРИС объединяет все действующие игорные зоны России — «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область) и «Красная Поляна» (Сочи).

В 2023 году посещаемость игорных зон в России по выросла на 16% и составила рекордные для индустрии 1,5 млн человек.

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