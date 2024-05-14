Хайденхайм – Кельн: прогноз на матч 18 мая 2024, Бундеслига
Дата матча: 18 мая 2024 года
Место проведения: стадион Войт-Арена
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Командные показатели и форма:
Хайденхайм занимает среднее положение в таблице, находясь на 9-м месте, и проявляет стабильность, не проиграв в последних трех матчах. Команда показала себя способной забивать в каждом из последних восьми матчей, что говорит о неплохой атакующей мощи.
Кельн, находясь на 17-м месте, борется за выживание. Команда не проигрывает в последних трех играх, что может указывать на небольшую стабилизацию формы, но общая статистика сезона остаётся слабой.
Индивидуальные и тактические аспекты:
Хайденхайм демонстрирует сбалансированную игру, опираясь на своих ключевых игроков, таких как Тим Кляйндинст в нападении и Кевин Мюллер в воротах.
Кельн зависит от результативности своих ключевых игроков, таких как Ян Тильманн и Лука Вальдшмидт. Однако проблемы в обороне (56 пропущенных голов за сезон) могут создать трудности против агрессивно настроенных хозяев.
Прогноз:
Учитывая домашнее преимущество Хайденхайма и их последовательность в атаке, они выглядят более предпочтительным выбором для победы. Кельн, несмотря на недавнюю стабилизацию, всё ещё уязвим, особенно в гостях, и борется за выживание в лиге. Хайденхайм имеет все шансы использовать своё домашнее поле и мотивацию для закрепления успеха в сезоне.
Рекомендация: Прогноз на победу хозяев за коэффициент 2.5.
Этот прогноз основан на текущей форме обеих команд, их последних выступлениях и статистических данных, что делает Хайденхайм фаворитом данной встречи на своём стадионе.
Коэффициенты:
- П1 – 2,5
- Х – 4
- П2 – 2,65
Где смотреть матч Хайденхайм – Кельн
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- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «Фойт-Арена»