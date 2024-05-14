Хайденхайм – Кельн: прогноз на матч 18 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: стадион Войт-Арена

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Командные показатели и форма:

Хайденхайм занимает среднее положение в таблице, находясь на 9-м месте, и проявляет стабильность, не проиграв в последних трех матчах. Команда показала себя способной забивать в каждом из последних восьми матчей, что говорит о неплохой атакующей мощи.

Кельн, находясь на 17-м месте, борется за выживание. Команда не проигрывает в последних трех играх, что может указывать на небольшую стабилизацию формы, но общая статистика сезона остаётся слабой.

Индивидуальные и тактические аспекты:

Хайденхайм демонстрирует сбалансированную игру, опираясь на своих ключевых игроков, таких как Тим Кляйндинст в нападении и Кевин Мюллер в воротах.

Кельн зависит от результативности своих ключевых игроков, таких как Ян Тильманн и Лука Вальдшмидт. Однако проблемы в обороне (56 пропущенных голов за сезон) могут создать трудности против агрессивно настроенных хозяев.

Прогноз:

Учитывая домашнее преимущество Хайденхайма и их последовательность в атаке, они выглядят более предпочтительным выбором для победы. Кельн, несмотря на недавнюю стабилизацию, всё ещё уязвим, особенно в гостях, и борется за выживание в лиге. Хайденхайм имеет все шансы использовать своё домашнее поле и мотивацию для закрепления успеха в сезоне.

Рекомендация: Прогноз на победу хозяев за коэффициент 2.5 .

Этот прогноз основан на текущей форме обеих команд, их последних выступлениях и статистических данных, что делает Хайденхайм фаворитом данной встречи на своём стадионе.

Коэффициенты:

П1 – 2,5

Х – 4

П2 – 2,65

Где смотреть матч Хайденхайм – Кельн

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