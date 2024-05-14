Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг: прогноз на матч 18 мая 2024, Бундеслига

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Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: стадион Дойче банк Парк

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Командные показатели и форма:

Айнтрахт Франкфурт занимает 6-е место, но не выигрывает в последних трех матчах, что указывает на некоторую нестабильность в их игре. Команда забила 6 и пропустила 12 голов в последних 5 играх, что свидетельствует о слабостях в обороне.

РБ Лейпциг находится в более высокой форме, занимая 4-е место. Они не проиграли в последних 10 матчах, что показывает их устойчивость и хорошую форму. Команда забила 11 голов и пропустила только 4 в последних 5 матчах.

Индивидуальные и тактические аспекты:

Айнтрахт Франкфурт опирается на атакующую игру Эрика Дина-Эбимбе и Юго Экитика, однако их слабая оборона может стать проблемой против более сильных команд.

РБ Лейпциг обладает хорошо сбалансированным составом, в котором есть глубина и качество в каждой линии. Игроки вроде Юссуфа Поульсена и Лои Опенды обеспечивают серьезную угрозу в атаке.

Прогноз:

Исходя из текущей формы и статистики обеих команд, РБ Лейпциг выглядит более убедительным кандидатом на победу в этом матче. Их последовательная игра и меньшее количество пропущенных голов делают их фаворитами против Айнтрахта, который испытывает проблемы в обороне и не может выиграть уже три игры подряд.

Рекомендация: Прогноз на победу гостей за коэффициент 2.85.

Этот прогноз основан на сравнительном анализе текущих результатов команд и их общей эффективности в нападении и обороне. РБ Лейпциг демонстрирует большую консистентность в выступлениях и способен эксплуатировать слабости в обороне Айнтрахта.

Коэффициенты:

  • П1 – 2,37
  • Х – 3,95
  • П2 – 2,85

Где смотреть матч Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг

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Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
Дата проведения
18 мая, 16.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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