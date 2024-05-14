Вольфсбург – Майнц: прогноз на матч 18 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: Фольксваген-Арена, Вольфсбург

Предматчевый анализ

Вольфсбург, занимающий 12-е место с 37 очками, сталкивается с непостоянством в своих выступлениях, но показывает способность забивать и пропускать голы, как показывает их последняя статистика из 5 матчей с одинаковым количеством забитых и пропущенных голов (6:6).

Майнц находится на 15-м месте с 32 очками, приближаясь к зоне вылета, но показывает улучшение формы с последним крупным победным счётом 3:0 над Боруссией Дортмунд. Команда демонстрирует хорошие результаты в атаке в последних матчах, забив 10 голов в последних 5 играх.

Тенденции и вероятные исходы

История последних встреч и текущая форма указывают на потенциал обеих команд к забиванию, но также и на возможные проблемы в обороне, учитывая высокое количество пропущенных голов в последних играх.

Вольфсбург имеет неплохую статистику домашних матчей и способен оказывать давление, используя фактор своего поля.

Майнц демонстрирует повышенную результативность, и их способность забивать в последних играх может создать проблемы для защиты Вольфсбурга.

Основываясь на атакующих качествах обеих команд и видимых слабостях в обороне, ожидается, что матч может быть результативным. Однако, предположение о том, что одна из команд не сможет забить, учитывает возможную тактическую борьбу и стремление каждой команды укрепить свою защиту в последнем туре.

Рекомендуемая ставка: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 2.3 .

Этот прогноз основан на желании команд завершить сезон с сильной оборонительной игрой, что может привести к тому, что хотя одна из команд вполне может доминировать, обе могут испытать трудности с реализацией своих моментов.

Коэффициенты:

П1 – 3,2

Х – 3,55

П2 – 2,18

Где смотреть матч Вольфсбург – Майнц

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