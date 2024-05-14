Унион Берлин – Фрайбург: прогноз на матч 18 мая 2024, Бундеслига

Теги бундеслига Германия Фрайбург Унион Берлин Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Ставки

Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: стадион Ан дер Альтен Ферстерай

💰💰💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч

Командные показатели и форма:

Унион Берлин находится на 16-м месте с 30 очками, борясь за выживание в лиге. Команда показывает слабую игру в последнее время, не выигрывая в последних 7 матчах и проигрывая большинство из них. В атаке команда не очень результативна (забили 6 голов в последних 5 играх), а оборона допускает много ошибок (14 пропущенных голов в последних 5 матчах).

Фрайбург занимает 8-е место с 42 очками и также испытывает трудности, не выиграв в последних 4 матчах. Однако в целом оборона команды справляется лучше, чем у Униона, хотя и в атаке они забили всего 4 гола за последние 5 игр.

Индивидуальные и тактические аспекты:

Унион Берлин ведёт свою игру через центр с использованием широких краевых полузащитников, таких как Жером Руссийон и Кристофер Триммель, что должно создать определённое давление на флангах Фрайбурга.

Фрайбург использует сбалансированную тактику с акцентом на центральных полузащитниках, таких как Винченцо Грифо и Роланд Шаллаи, которые могут оказать влияние в середине поля.

Тактический анализ:

Обе команды испытывают трудности в атаке, но домашнее поле и крайняя необходимость в очках для Униона могут стать определяющими факторами. Фрайбург, хотя и выше в таблице, но их текущая форма в гостях не внушает уверенности.

Прогноз:

Основываясь на срочной потребности Униона в победе для сохранения места в Бундеслиге и поддержке домашней публики, а также небольших проблемах Фрайбурга в заключительных турах, можно ожидать, что Унион мобилизует все свои ресурсы для достижения результата.

Рекомендация: Прогноз на победу хозяев за коэффициент 2.15.

Данный прогноз учитывает текущую мотивацию команд, их форму и стратегические особенности игры на домашнем стадионе Униона.

Коэффициенты:

  • П1 – 2,15
  • Х – 3,4
  • П2 – 3,6

Где смотреть матч Унион Берлин – Фрайбург

Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч

Унион – Фрайбург
Дата проведения
18 мая, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий