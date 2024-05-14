Унион Берлин – Фрайбург: прогноз на матч 18 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: стадион Ан дер Альтен Ферстерай

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Командные показатели и форма:

Унион Берлин находится на 16-м месте с 30 очками, борясь за выживание в лиге. Команда показывает слабую игру в последнее время, не выигрывая в последних 7 матчах и проигрывая большинство из них. В атаке команда не очень результативна (забили 6 голов в последних 5 играх), а оборона допускает много ошибок (14 пропущенных голов в последних 5 матчах).

Фрайбург занимает 8-е место с 42 очками и также испытывает трудности, не выиграв в последних 4 матчах. Однако в целом оборона команды справляется лучше, чем у Униона, хотя и в атаке они забили всего 4 гола за последние 5 игр.

Индивидуальные и тактические аспекты:

Унион Берлин ведёт свою игру через центр с использованием широких краевых полузащитников, таких как Жером Руссийон и Кристофер Триммель, что должно создать определённое давление на флангах Фрайбурга.

Фрайбург использует сбалансированную тактику с акцентом на центральных полузащитниках, таких как Винченцо Грифо и Роланд Шаллаи, которые могут оказать влияние в середине поля.

Тактический анализ:

Обе команды испытывают трудности в атаке, но домашнее поле и крайняя необходимость в очках для Униона могут стать определяющими факторами. Фрайбург, хотя и выше в таблице, но их текущая форма в гостях не внушает уверенности.

Прогноз:

Основываясь на срочной потребности Униона в победе для сохранения места в Бундеслиге и поддержке домашней публики, а также небольших проблемах Фрайбурга в заключительных турах, можно ожидать, что Унион мобилизует все свои ресурсы для достижения результата.

Рекомендация: Прогноз на победу хозяев за коэффициент 2.15 .

Данный прогноз учитывает текущую мотивацию команд, их форму и стратегические особенности игры на домашнем стадионе Униона.

Коэффициенты:

П1 – 2,15

Х – 3,4

П2 – 3,6

Где смотреть матч Унион Берлин – Фрайбург

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