Хоффенхайм – Бавария: прогноз на матч 18 мая 2024, Бундеслига

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Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: стадион ПреЗеро-Арена

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Командные показатели и форма:

Хоффенхайм имеет непостоянную форму, занимая 7-е место. Хотя они забили 14 голов в последних 5 играх, их оборона также пропустила 11 голов, что указывает на значительные проблемы в защите.

Бавария занимает 2-е место и продолжает показывать свою атакующую мощь, забив наибольшее количество голов в турнире (92). Однако в последних 5 матчах они также пропустили 8 голов, что может вызывать определённые опасения.

Индивидуальные и тактические аспекты:

Хоффенхайм использует агрессивный атакующий стиль, что позволяет им забивать, но часто ставит под угрозу их защиту. Ведущие атакующие игроки, такие как Андрей Крамарич и Ила Бебу, способны создать опасные моменты.

Бавария имеет широкий арсенал атакующих опций, включая Томаса Мюллера и Матиса Теля. С таким составом они могут противостоять любой команде.

Прогноз:

Несмотря на домашнее преимущество Хоффенхайма, Бавария явно выделяется своей атакующей мощью и опытом. Хоффенхайм демонстрирует способность забивать, но их оборона оставляет слишком много шансов для команды уровня Баварии. Учитывая текущую форму и статистику, Бавария выглядит фаворитом, особенно важно для них завершить сезон сильно, чтобы закрепить своё положение в турнирной таблице.

Рекомендация: Прогноз на победу гостей за коэффициент 1.85.

Бавария обладает нужными качествами, чтобы взять верх над Хоффенхаймом, особенно в атаке, и их текущая форма подтверждает это.

Коэффициенты:

  • П1 – 3,55
  • Х – 4,6
  • П2 – 1,85

Где смотреть матч Хоффенхайм – Бавария

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Хоффенхайм – Бавария
Дата проведения
18 мая, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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