Байер – Аугсбург: прогноз на матч 18 мая 2024, Бундеслига

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Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: стадион БайАрена

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Командные показатели:

Байер: Великолепная форма команды на лицо — 27 побед в 33 матчах Бундеслиги и первое место в таблице с большим отрывом. Команда под руководством Хаби Алонсо демонстрирует мощное нападение и крепкую оборону, забив 87 мячей и пропустив всего 23 за сезон. На домашней арене Байер также проявляет себя сильно, что подтверждают последние результаты, включая уверенную победу над Бохумом 5:0.

Аугсбург: Команда занимает 10 место в лиге и проиграла четыре последних матча. В обороне Аугсбург выглядит уязвимо, пропустив 58 мячей за сезон и 12 в последних пяти матчах. Атака также не впечатляет — всего 49 голов за сезон и 4 в последних пяти играх.

Индивидуальные показатели и составы:

Байер в последних матчах демонстрирует отличное нападение, особенно выделяется Виктор Бонифасе и Патрик Шик, что говорит о сильном и разнообразном нападении.

Аугсбург имеет проблемы в составе, и на ключевых позициях не наблюдается ярких лидеров, способных изменить ход игры в важных матчах.

Прогноз на матч:

Учитывая сильные атакующие качества Байера и проблемы в обороне у Аугсбурга, а также статистику последних игр, можно ожидать результативный матч. Байер, находясь в отличной форме, скорее всего, забьёт несколько мячей. Аугсбург, чувствующий острую необходимость в забитых мячах для улучшения своего положения, также может способствовать увеличению общего счёта матча, несмотря на их слабую форму.

Рекомендация: Прогноз на ТБ2,5 за коэффициент 1.7.

Таким образом, учитывая данные и текущую форму команд, ставка на общее количество голов более 2.5 в этом матче выглядит обоснованно и имеет высокие шансы на успех.

Коэффициенты:

  • П1 – 1,31
  • Х – 7,1
  • П2 – 8,2

Где смотреть матч Байер – Аугсбург

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Байер – Аугсбург
Дата проведения
18 мая, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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