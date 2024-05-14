Лечче – Аталанта: прогноз на матч 18 мая 2024, Серия А

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Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: Стадион Виа дель Маре, Лечче

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Ситуация команд перед матчем

Лечче занимает 13-е место в Серии А и старается удержаться в середине турнирной таблицы. Они не показывают стабильные результаты, пропуская голы в последних играх, но в то же время способны забивать.

Аталанта находится на 5-м месте и имеет амбиции дальнейшего продвижения вверх, чтобы закрепиться в зоне Лиги Чемпионов. Они демонстрируют хорошую игру в последних матчах, особенно в атаке.

Анализ игрового стиля и потенциального исхода

  • Лечче и Аталанта имеют различные подходы к игре. Лечче, хоть и не показывает уверенных результатов, способны атаковать и забивать голы.
  • Однако их оборона оставляет желать лучшего. Аталанта, с другой стороны, демонстрирует высокую эффективность в атаке и более стабильную оборону.

Статистика и ключевые моменты

  • Лечче не выигрывал в последних трех матчах и пропустил 4 гола.
  • Аталанта побеждает в 4 последних матчах и забивает в последних 9 матчах подряд.

Рекомендация

Учитывая текущую форму обеих команд и статистику их последних матчей, предполагается, что Аталанта будет доминировать в этой игре. Однако Лечче может забить гол, учитывая их атакующие возможности.

Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 4.

Этот прогноз основан на предположении, что Лечче сможет забить, но Аталанта сохранит свою неудержимую атакующую игру, что приведет к ничьей.

Коэффициенты:

  • П1 – 4,5
  • Х – 4
  • П2 – 1,81

Где смотреть матч Лечче – Аталанта

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Лечче – Аталанта
Дата проведения
18 мая, 19.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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