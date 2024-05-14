Вердер – Бохум: прогноз на матч 18 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: Везерштадион, Бремен

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Ситуация команд перед матчем

Вердер Бремен, текущий обладатель 11-го места в Бундеслиге, показывает уверенную игру в последних матчах, сохраняя непроигрышную серию в четырех последних играх лиги. Команда проявила способность забивать в каждой из последних четырех встреч, отмечая стабильность в атакующих действиях.

Бохум испытывает значительные трудности, особенно в обороне, что подтверждается их недавним поражением от Байера с разгромным счетом 0:5. Команда находится на 14-м месте и пытается удержаться в лиге, однако пропускает голы в большинстве матчей, что делает их уязвимыми к атакам соперников.

Анализ игрового стиля и потенциального исхода

Вердер продемонстрировал свою способность к восстановлению и борьбе, особенно на своем стадионе, где команда играет более агрессивно и нацелено на ворота соперников. Стабильность в атаке и способность забивать ключевые голы могут стать определяющими в предстоящей встрече.

Бохум показал, что способен забивать, но их оборона оставляет желать лучшего, что часто ставит команду в трудное положение. Их последние игры показали, что они могут быть уязвимы, особенно против команд, которые активно действуют в атаке.

Статистика и ключевые моменты

Вердер Бремен забил 8 голов в последних 5 матчах, показывая свои атакующие качества.

Бохум пропустил 12 голов в последних 5 матчах, подтверждая проблемы в обороне.

История встреч этих команд часто бывала насыщенной и драматичной.

Прогноз

Последние игры обеих команд и их текущее состояние предполагают, что Вердер сможет использовать свои домашние преимущества и атакующий потенциал для одержания победы над Бохумом, который испытывает трудности в обороне.

Рекомендация: Прогноз на победу хозяев за коэффициент 2.4 .

Этот прогноз основан на текущей форме Вердера и уязвимости Бохума, что должно способствовать домашней победе Вердера.

Коэффициенты:

П1 – 2,4

Х – 3,7

П2 – 2,75

Где смотреть матч Вердер – Бохум

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