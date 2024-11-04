Прорыв и рекорды Ферстаппена под дождем, двойной подиум «Альпин», 5 красных флагов в квалификации, Колапинто прочат место в «Ред Булл» и другие события Гран-при Сан-Паулу

Спортс’’ представляет дайджест ключевых событий Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен одержал победу с 17-й стартовой позиции под дождем, выиграв впервые с июня и увеличив отрыв от Норриса до 62 баллов. Макс стал гонщиком дня , побил рекорды Шумахера, лидируя в «Ф-1» 897 дней подряд , и Алонсо по победам с разных стартовых позиций .

Сенсационный двоной подиум завоевала «Альпин» – Окон финишировал вторым, Гасли третьим. Французы разом поднялись с девятого на шестое место в Кубке конструкторов.

Квалификацию , перенесенную на воскресенье из-за сильного дождя, выиграл Норрис, как и спринт , в квалификации к спринту сильнейшим оказался Пиастри.

2. Воскресные сессии превратились в гонки на выбывание: квалификацию пять раз прерывали красными флагами , Албон в итоге не вышел на старт , лишь 15 пилотов доехали до финиша.

3. Хюлькенбергу показали редчайший черный флаг . Пилота «Хааса» дисквалифицировали за помощь при возвращении на трассу.

4. «Ред Булл» подозревает «Макларен» во введении воды в шины для охлаждения . Чемпионы мира, вероятно, экспериментировали с этим в прошлом и считают, что экс-сотрудники могли поделился знаниями с конкурентами.

5. Ни недели без слухов о Пересе: мексиканца могут уволить уже перед ближайшей гонкой , сам Серхио пообещал остаться в «Ред Булл» даже в 2025 году .

6. Колапинто подписали напарником Ферстаппена, утверждает аргентинский журналист. По информации PlanetF1, контракт еще не согласован . Нидерландский комментатор сообщил, что «Ред Булл» готов заплатить «Уильямсу» 20 миллионов долларов .

7. Леклер оштрафован на 10 000 евро за мат на пресс-конференции . Ранее Ферстаппену выписали общественные работы за аналогичный проступок.

8. MotoGP. Баньяя выиграл Гран-при Малайзии и взял поул , но упал в спринте , судьба титула решится на последнем этапе. Финал сезона не состоится в Валенсии из-за наводнения - серия планирует провести этап в Барселоне.

9. «РБ» вновь сменит название в 2025 году , сообщает венгерская пресса.

10. Бермэн провел уже третий Гран-при за сезон, заменив в Бразили заболевшего Магнуссена .

11. WEC. «Тойота» вырвала командный титул в последней гонке сезона , «Порше» победила в зачете гонщиков.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024

⏱️ Хроника легендарного Гран-при: Ферстаппен победил с 17-го, две «Альпин» на подиуме

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Гран-при Лас-Вегаса «Ф-1» (21-23 ноября).

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