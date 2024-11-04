Прорыв и рекорды Ферстаппена под дождем, двойной подиум «Альпин», 5 красных флагов в квалификации, Колапинто прочат место в «Ред Булл» и другие события Гран-при Сан-Паулу
Спортс’’ представляет дайджест ключевых событий Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.
1. Ферстаппен одержал победу с 17-й стартовой позиции под дождем, выиграв впервые с июня и увеличив отрыв от Норриса до 62 баллов. Макс стал гонщиком дня, побил рекорды Шумахера, лидируя в «Ф-1» 897 дней подряд, и Алонсо по победам с разных стартовых позиций.
Сенсационный двоной подиум завоевала «Альпин» – Окон финишировал вторым, Гасли третьим. Французы разом поднялись с девятого на шестое место в Кубке конструкторов.
Квалификацию, перенесенную на воскресенье из-за сильного дождя, выиграл Норрис, как и спринт, в квалификации к спринту сильнейшим оказался Пиастри.
2. Воскресные сессии превратились в гонки на выбывание: квалификацию пять раз прерывали красными флагами, Албон в итоге не вышел на старт, лишь 15 пилотов доехали до финиша.
3. Хюлькенбергу показали редчайший черный флаг. Пилота «Хааса» дисквалифицировали за помощь при возвращении на трассу.
4. «Ред Булл» подозревает «Макларен» во введении воды в шины для охлаждения. Чемпионы мира, вероятно, экспериментировали с этим в прошлом и считают, что экс-сотрудники могли поделился знаниями с конкурентами.
5. Ни недели без слухов о Пересе: мексиканца могут уволить уже перед ближайшей гонкой, сам Серхио пообещал остаться в «Ред Булл» даже в 2025 году.
6. Колапинто подписали напарником Ферстаппена, утверждает аргентинский журналист. По информации PlanetF1, контракт еще не согласован. Нидерландский комментатор сообщил, что «Ред Булл» готов заплатить «Уильямсу» 20 миллионов долларов.
7. Леклер оштрафован на 10 000 евро за мат на пресс-конференции. Ранее Ферстаппену выписали общественные работы за аналогичный проступок.
8. MotoGP. Баньяя выиграл Гран-при Малайзии и взял поул, но упал в спринте, судьба титула решится на последнем этапе. Финал сезона не состоится в Валенсии из-за наводнения - серия планирует провести этап в Барселоне.
9. «РБ» вновь сменит название в 2025 году, сообщает венгерская пресса.
10. Бермэн провел уже третий Гран-при за сезон, заменив в Бразили заболевшего Магнуссена.
11. WEC. «Тойота» вырвала командный титул в последней гонке сезона, «Порше» победила в зачете гонщиков.
🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024
⏱️ Хроника легендарного Гран-при: Ферстаппен победил с 17-го, две «Альпин» на подиуме
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Гран-при Лас-Вегаса «Ф-1» (21-23 ноября).
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