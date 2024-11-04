  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Прорыв и рекорды Ферстаппена под дождем, двойной подиум «Альпин», 5 красных флагов в квалификации, Колапинто прочат место в «Ред Булл» и другие события Гран-при Сан-Паулу
0

Прорыв и рекорды Ферстаппена под дождем, двойной подиум «Альпин», 5 красных флагов в квалификации, Колапинто прочат место в «Ред Булл» и другие события Гран-при Сан-Паулу

Спортс’’ представляет дайджест ключевых событий Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен одержал победу с 17-й стартовой позиции под дождем, выиграв впервые с июня и увеличив отрыв от Норриса до 62 баллов. Макс стал гонщиком дня, побил рекорды Шумахера, лидируя в «Ф-1» 897 дней подряд, и Алонсо по победам с разных стартовых позиций.

Сенсационный двоной подиум завоевала «Альпин» – Окон финишировал вторым, Гасли третьим. Французы разом поднялись с девятого на шестое место в Кубке конструкторов.

Квалификацию, перенесенную на воскресенье из-за сильного дождя, выиграл Норрис, как и спринт, в квалификации к спринту сильнейшим оказался Пиастри.

2. Воскресные сессии превратились в гонки на выбывание: квалификацию пять раз прерывали красными флагами, Албон в итоге не вышел на старт, лишь 15 пилотов доехали до финиша.

3. Хюлькенбергу показали редчайший черный флаг. Пилота «Хааса» дисквалифицировали за помощь при возвращении на трассу.

4. «Ред Булл» подозревает «Макларен» во введении воды в шины для охлаждения. Чемпионы мира, вероятно, экспериментировали с этим в прошлом и считают, что экс-сотрудники могли поделился знаниями с конкурентами.

5. Ни недели без слухов о Пересе: мексиканца могут уволить уже перед ближайшей гонкой, сам Серхио пообещал остаться в «Ред Булл» даже в 2025 году.

6. Колапинто подписали напарником Ферстаппена, утверждает аргентинский журналист. По информации PlanetF1, контракт еще не согласован. Нидерландский комментатор сообщил, что «Ред Булл» готов заплатить «Уильямсу» 20 миллионов долларов.

7. Леклер оштрафован на 10 000 евро за мат на пресс-конференции. Ранее Ферстаппену выписали общественные работы за аналогичный проступок.

8. MotoGP. Баньяя выиграл Гран-при Малайзии и взял поул, но упал в спринте, судьба титула решится на последнем этапе. Финал сезона не состоится в Валенсии из-за наводнения - серия планирует провести этап в Барселоне.

9. «РБ» вновь сменит название в 2025 году, сообщает венгерская пресса.

10. Бермэн провел уже третий Гран-при за сезон, заменив в Бразили заболевшего Магнуссена.

11. WEC. «Тойота» вырвала командный титул в последней гонке сезона, «Порше» победила в зачете гонщиков.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024

⏱️ Хроника легендарного Гран-при: Ферстаппен победил с 17-го, две «Альпин» на подиуме

Интересные цитаты

Макс Ферстаппен на пресс-конференции: «А где все британские журналисты? Они все опаздывали на самолет?»

Макс Ферстаппен о критике со стороны Хилла: «Не слушаю таких людей. Я все-таки трехкратный чемпион «Ф-1» – думаю, я знаю, что делаю»

Ландо Норрис: «Если бы Ферстаппен стартовал впереди, то, вероятно, опередил бы меня на круг»

Гюнтер Штайнер: «Почему Лоусон не подметает улицы с Ферстаппеном за средний палец Пересу? Нужно пояснение ФИА»

Льюис Хэмилтон: «Машина ведет себя как деревянная доска – как будто у нее вообще нет подвески»

Джордж Расселл: «19 из 20 гонщиков согласны, что правила борьбы надо менять сегодня»

🔔 Ближайшие гонки

Гран-при Лас-Вегаса «Ф-1» (21-23 ноября).

Ключевые посты в разделе

Величие Ферстаппена в обгонах: посмотрите, что он сделал с соперниками под дождем в Бразилии

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?

Кажется, Гран-при Мексики забрал герой Брэда Питта! Апогей съемок блокбастера про «Ф-1»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Спортс’’
Гран-при Бразилии
logoчемпионат мира MotoGP
logoФормула-1
logoWEC
дайджест автоспорта
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Андреа Стелла о личном титуле: «Макларен» наслаждался приключением. Математически Норрис в борьбе, но приоритет – Кубок конструкторов»
26 минут назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024
4851 минуту назад
Ферстаппен побил рекорд Алонсо по победам с разных стартовых позиций
4сегодня, 09:15
Ферстаппен выиграл впервые с июня и оторвался от Норриса на 62 очка
55сегодня, 08:50
Хэмилтон поздравил Ферстаппена с «потрясающим пилотажем», Макс ответил: «Спасибо, чел, признателен»
14сегодня, 08:18
Карлос Сайнс: «Толком не могу объяснить 2 аварии. Обычно я быстр под дождем, но сейчас это было невозможно»
5сегодня, 07:55
Шарль Леклер: «Феррари» минимизировала потери в Бразилии. Болидом было очень тяжело управлять, частично по моей вине»
7сегодня, 07:31
Ферстаппен побил рекорд Шумахера, лидируя в «Ф-1» 897 дней подряд
29сегодня, 07:20
Норрис и Расселл получили денежные штрафы за нарушение после прерванного старта, Цуноду и Лоусона не наказали
24вчера, 23:01
Расселл и Хэмилтон избежали спортивных наказаний за изменение давления в уже установленных шинах
12вчера, 22:33
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото