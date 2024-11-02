WEC. «Тойота» вырвала командный титул в последней гонке сезона, «Порше» победила в зачете гонщиков
«Тойота» №8 одержала победу в гонке «8 часов Бахрейна».
Себастьян Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава реализовали поул – это вторая победа для экипажа и третья для «Тойоты».
Благодаря успеху в Бахрейне японский производитель опередил «Порше» и завоевал командный титул.
Вторым финишировал гиперкар «Феррари» №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци), третьим – «Порше» №5 (Мэтт Кэмпбелл, Микаель Кристенсен, Фредерик Маковецки).
Роберт Шварцман, выступающий вместе с Робертом Кубицей и Йе Йефеем за рулем клиентской «Феррари» №83 команды «АФ Корсе», завершил заезд девятым, «Ламборгини» Даниила Квята, Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортары стала 29-й.
Чемпионами мира в зачете пилотов стали выступающие за «Порше» №6 Кевин Эстре, Лоренс Вантор и Андре Лоттерер.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий