WEC. «Тойота» вырвала командный титул в последней гонке сезона, «Порше» победила в зачете гонщиков

«Тойота » №8 одержала победу в гонке «8 часов Бахрейна».

Себастьян Буэми , Брендон Хартли и Рио Хиракава реализовали поул – это вторая победа для экипажа и третья для «Тойоты».

Благодаря успеху в Бахрейне японский производитель опередил «Порше» и завоевал командный титул.

Вторым финишировал гиперкар «Феррари» №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо , Антонио Джовинацци ), третьим – «Порше» №5 (Мэтт Кэмпбелл, Микаель Кристенсен, Фредерик Маковецки).

Роберт Шварцман, выступающий вместе с Робертом Кубицей и Йе Йефеем за рулем клиентской «Феррари» №83 команды «АФ Корсе», завершил заезд девятым, «Ламборгини» Даниила Квята, Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортары стала 29-й.

Чемпионами мира в зачете пилотов стали выступающие за «Порше» №6 Кевин Эстре, Лоренс Вантор и Андре Лоттерер.

«Феррари» представила суперкар мощностью 1200 л.с.