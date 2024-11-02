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WEC. «Тойота» вырвала командный титул в последней гонке сезона, «Порше» победила в зачете гонщиков

«Тойота» №8 одержала победу в гонке «8 часов Бахрейна».

Себастьян Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава реализовали поул – это вторая победа для экипажа и третья для «Тойоты».

Благодаря успеху в Бахрейне японский производитель опередил «Порше» и завоевал командный титул.

Вторым финишировал гиперкар «Феррари» №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци), третьим – «Порше» №5 (Мэтт Кэмпбелл, Микаель Кристенсен, Фредерик Маковецки).

Роберт Шварцман, выступающий вместе с Робертом Кубицей и Йе Йефеем за рулем клиентской «Феррари» №83 команды «АФ Корсе», завершил заезд девятым, «Ламборгини» Даниила Квята, Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортары стала 29-й.

Чемпионами мира в зачете пилотов стали выступающие за «Порше» №6 Кевин Эстре, Лоренс Вантор и Андре Лоттерер.

«Феррари» представила суперкар мощностью 1200 л.с.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт WEC
результаты
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Порше
logoБрендон Хартли
Эдоардо Мортара
logoДаниил Квят
Лоренс Вантор
Джеймс Каладо
Ламборгини
Рио Хиракава
logoWEC
logoАнтонио Джовинацци
Алессандро Пьер Гвиди
logoАндре Лоттерер
logoРоберт Шварцман
АФ Корсе
Габриэль Бортолето
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