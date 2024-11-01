Серхио Перес назвал «слухами» новости об уходе из «Ред Булл»: «Вы увидите меня на следующем Гран-при и в 2025 году»

Перес убежден, что продолжит выступать за «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес ответил на вопрос, чувствует ли он атмосферу прощания на Гран-при Сан-Паулу.

Считается, что уик-энд может стать последним для Переса в «Ред Булл».

«Нет, вовсе нет. Это просто слухи, в конце концов.

Вы увидите меня в Вегасе, вы увидите меня в следующем году. Я не переживаю по этому поводу», – заявил гонщик.

Мексиканец прокомментировал слова советника «Ред Булл» Гельмута Марко , который намекнул, что Перес не со 100-процентной вероятностью будет в команде в следующем сезоне:

«Ну, я знаю, что буду. Это все, что я могу сказать».

«Ред Булл» рассматривает увольнение Переса после Гран-при Сан-Паулу (GPblog)

Гельмут Марко о будущем Переса: «Окончательное решение будет принято уже после Гран-при Абу-Даби»