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Джордж Расселл: «19 из 20 гонщиков согласны, что правила борьбы надо менять сегодня»

Расселл сообщил, что лишь один гонщик не хочет менять правила.

Пилот «Мерседеса» и директор Ассоциации гонщиков Гран-при Джордж Расселл прокомментировал инциденты между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом на Гран-при Мехико.

Трехкратного чемпиона из «Ред Булл» дважды оштрафовали за нарушения в борьбе с соперником из «Макларена». Ранее вопросы у спортсменов вызвали действия Ферстаппена на Гран-при США против того же Норриса – в Мексике пилоты обсудили ситуацию.

«На мой взгляд, стюарды полностью поддерживают необходимость изменений [в правилах и инструкциях]. Наше мнение следующее: думаю, в основном обсуждение свелось к тому, что [ФИА] хотела подождать до сезона-2025, сохранить последовательность в этом году. Я бы сказал, 19 из 20 гонщиков заявили: «Ну, если правила неверные, давайте изменим их сегодня».

Рад, что такие инциденты были наказаны. Подозреваю, что в Бразилии не сойдет с рук то, что мы увидели сегодня и на прошлой неделе.

Иногда [поменять правила] сложнее, чем это должно быть. Но, как я сказал, 19 из 20 во всем согласны», – сообщил Расселл после финиша.

Джордж привел в пример собственную борьбу с напарником Льюисом Хэмилтоном:

«Было приятно сразиться, и всегда здорово гоняться с Льюисом, потому что это жесткая и честная борьба.

В данный момент видишь разные маневры, которые просто… Это выходит за рамки зрелища и спорта, это просто нечестно. Можно спорить о том, что первый момент, допустим, был ситуацией 60 на 40. Что касается второго, я не видел ничего подобного, пожалуй, с Бразилии[-2021]».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при США
Гран-при Бразилии
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Ассоциация гонщиков Гран-при
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logoЛандо Норрис
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