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Гран-при Сан-Паулу-2024. Стартовый порядок. Гонка – в 18:30

В воскресенье, 3 ноября, состоится 21-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Сан-Паулу. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Гран-при Сан-Паулу

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

3 ноября 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Юки Цунода («РБ»)

4. Эстебан Окон («Альпин»)

5. Лиам Лоусон («РБ»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Алекс Албон («Уильямс»)*

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

10. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

11. Валттери Боттас («Заубер»)

12. Серхио Перес («Ред Булл»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

15. Оливер Бермэн («Хаас»)

16. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)**

17. Франко Колапинто («Уильямс»)

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

Старт с пит-лейн:

Карлос Сайнс («Феррари»)***

* – Албон заявил, что пропустит гонку после аварии, но позже «Уильямс» сообщил, что надеется стартовать двумя машинами

** – Ферстаппен потерял пять позиций из-за замены ДВС

*** – Сайнс стартует с пит-лейн после замены элементов силовой установки и коробки передач

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация. Норрис выиграл поул, Расселл – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 12-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoРБ
logoФранко Колапинто
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