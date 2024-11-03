Гран-при Сан-Паулу-2024. Стартовый порядок. Гонка – в 18:30

В воскресенье, 3 ноября, состоится 21-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Сан-Паулу. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Гран-при Сан-Паулу

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

3 ноября 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Юки Цунода («РБ»)

4. Эстебан Окон («Альпин»)

5. Лиам Лоусон («РБ»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Алекс Албон («Уильямс»)*

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

10. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

11. Валттери Боттас («Заубер»)

12. Серхио Перес («Ред Булл»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

15. Оливер Бермэн («Хаас»)

16. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)**

17. Франко Колапинто («Уильямс»)

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

Старт с пит-лейн:

Карлос Сайнс («Феррари»)***

* – Албон заявил, что пропустит гонку после аварии, но позже «Уильямс» сообщил, что надеется стартовать двумя машинами

** – Ферстаппен потерял пять позиций из-за замены ДВС

*** – Сайнс стартует с пит-лейн после замены элементов силовой установки и коробки передач

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация. Норрис выиграл поул, Расселл – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 12-й