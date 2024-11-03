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Албон разбил болид, квалификация в 5-й раз прервана красными флагами

Пилот «Уильямса» Алекс Албон попал в серьезную аварию в третьем сегменте дождевой квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Машину Албона сорвало в первом повороте, задняя часть болида фактически уничтожена после удара о барьеры.

Сессию в пятый раз прервали красными флагами.

За ходом квалифкации можно наблюдать вместе с нашим онлайном:

Супервоскресенье в «Ф-1»: новая попытка провести квалу, гонка – через 5 часов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Бразилии
logoУильямс
logoФормула-1
logoАлександр Албон
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