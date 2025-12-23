«Мерседес» действовал с одобрения ФИА, разрабатывая спорный двигатель (The Race)

«Мерседес» держал ФИА в курсе спорного мотора.

Издание The Race поделилось новыми подробностями моторного скандала, связанного с силовыми установками «Мерседеса » и «Ред Булл » 2026 года.

Считается, что «Мерседес» обнаружил способ обойти лимит по степени сжатия за счет расширения материалов при нагревании. Немецкий производитель воспользовался тем, что проверки проводятся при комнатной температуре. Один из сотрудников, перешедший в «Ред Булл», предположительно передал информацию австрийцам, и те тоже применили данный прием.

Утверждается, что «Мерседес» находился в постоянном диалоге с ФИА на протяжении всего процесса разработки мотора, и решение не является сюрпризом для регулятора. Федерация подтверждала «Мерседесу», что согласна с такой интерпретацией правил.

В то же время «Феррари», «Ауди » и «Хонда » написали совместное письмо в ФИА , потребовав ответы на ключевые вопросы. Производителей беспокоит, как подход конкурентов повлияет на расклад сил на старте сезона-2026, а также то, получится ли наверстать отставание в долгосрочной перспективе.

Портал также высказался о преимуществе, которое могут получить «Мерседес» и «Ред Булл». Журналисты подчеркивают, что в данный момент невозможно сделать четкие выводы, но по некоторым оценкам превосходство лидеров может составить 13 л.с. и до 0,3-0,4 секунды с круга на определенных трассах.

Большой скандал в «Ф-1»: «Мерседес» создал «читерский» мотор, «Феррари» в ярости

«Мерседесу» могут разрешить спорный мотор в 2026-м – иначе 4 команды не смогут участвовать в чемпионате (CdS)