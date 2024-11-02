На согласование условий перехода Колапинто в «Ред Булл» могут уйти недели (Planet F1)
«Ред Булл» и «Уильямс» продолжают переговоры по Колапинто.
В пятницу аргентинский журналист [в прошлом гонщик] Рубен Дарай из A Todo Motor сообщил о том, что решение о переходе Франко Колапинто в «Ред Булл» в 2025 году было принято, а стороны договорились о деталях соглашения.
Отмечается, что Дарай в свое время был первым, кто сообщил о получении Колапинто места в «Уильямсе» вместо Логана Сарджента.
По информации PlanetF1, переговоры по вопросу возможного перехода Колапинто из «Уильямса» в «Ред Булл» идут весьма активно, на данный момент сделка не близка к завершению. Согласно источникам издания, даже если стороны обговорят все детали, на согласование перехода может уйти минимум пара недель.
Также отмечается, что «Ред Булл» может быть не единственной командой, заинтересованной в услугах Колапинто – причем речь не идет о «Заубере», который остается последним коллективом, где пока есть свободное место на следующий сезон.
Джо Сейвард: «Готов поставить небольшую сумму на то, что в 2025 году Колапинто станет напарником Ферстаппена в «Ред Булл»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий