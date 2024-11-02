На согласование условий перехода Колапинто в «Ред Булл» могут уйти недели (Planet F1)

«Ред Булл» и «Уильямс » продолжают переговоры по Колапинто.

В пятницу аргентинский журналист [в прошлом гонщик] Рубен Дарай из A Todo Motor сообщил о том, что решение о переходе Франко Колапинто в «Ред Булл» в 2025 году было принято, а стороны договорились о деталях соглашения.

Отмечается, что Дарай в свое время был первым, кто сообщил о получении Колапинто места в «Уильямсе» вместо Логана Сарджента.

По информации PlanetF1, переговоры по вопросу возможного перехода Колапинто из «Уильямса» в «Ред Булл» идут весьма активно, на данный момент сделка не близка к завершению. Согласно источникам издания, даже если стороны обговорят все детали, на согласование перехода может уйти минимум пара недель.

Также отмечается, что «Ред Булл» может быть не единственной командой, заинтересованной в услугах Колапинто – причем речь не идет о «Заубере», который остается последним коллективом, где пока есть свободное место на следующий сезон.

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