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Ферстаппен побил рекорд Алонсо по победам с разных стартовых позиций

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил еще один рекорд «Формулы-1».

Трехкратный чемпион мира выиграл Гран-при Сан-Паулу с 17-й стартовой позиции. Всего нидерландец побеждал с десяти различных мест на решетке. Ранее Ферстаппен делил достижение с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который выигрывал гонки с девяти разных позиций. На одну меньше у Ники Лауды, Нельсона Пике, Дэвида Култхарда, Михаэля Шумахера, Кими Райкконена и Льюиса Хэмилтона.

До вчерашнего дня пилотам «Ф-1» пять раз удавалось победить со столь низкой стартовой позиции: Биллу Вуковичу с 19-го места на «500 милях Индианаполиса»-1954, Джону Уотсону с 17-го на Гран-при Детройта-1982 и с 22-го на Гран-при США-Запад-1983, Рубенсу Баррикелло с 18-го на Гран-при Германии-2000 и Райкконену с 17-го места на Гран-при Японии-2005.

Ферстаппен побил рекорд Шумахера, лидируя в «Ф-1» 897 дней подряд

Величие Ферстаппена в обгонах: посмотрите, что он сделал с соперниками под дождем в Бразилии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Statsf1.com
logoМихаэль Шумахер
logoНики Лауда
Нельсон Пике
Гран-при США
Гран-при Японии
Гран-при Бразилии
Гран-при Германии
logoКими Райкконен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoРубенс Баррикелло
logoРед Булл
logoДэвид Култхард
Джон Уотсон
logoФормула-1
500 миль Индианаполиса
logoАстон Мартин
logoМакс Ферстаппен
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