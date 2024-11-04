Ферстаппен побил рекорд Алонсо по победам с разных стартовых позиций
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил еще один рекорд «Формулы-1».
Трехкратный чемпион мира выиграл Гран-при Сан-Паулу с 17-й стартовой позиции. Всего нидерландец побеждал с десяти различных мест на решетке. Ранее Ферстаппен делил достижение с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который выигрывал гонки с девяти разных позиций. На одну меньше у Ники Лауды, Нельсона Пике, Дэвида Култхарда, Михаэля Шумахера, Кими Райкконена и Льюиса Хэмилтона.
До вчерашнего дня пилотам «Ф-1» пять раз удавалось победить со столь низкой стартовой позиции: Биллу Вуковичу с 19-го места на «500 милях Индианаполиса»-1954, Джону Уотсону с 17-го на Гран-при Детройта-1982 и с 22-го на Гран-при США-Запад-1983, Рубенсу Баррикелло с 18-го на Гран-при Германии-2000 и Райкконену с 17-го места на Гран-при Японии-2005.
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