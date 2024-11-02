Бермэн проведет весь уик-энд в Бразилии за «Хаас» вместо заболевшего Магнуссена

Оливер Бермэн выступит в основной гонке Гран-при Сан-Паулу за «Хаас ».

Ранее стало известно, что британец проведет практику, квалификацию к спринту и спринт вместо выбывшего из-за болезни Кевина Магнуссена .

Команда объявила, что Бермэн также сядет за руль «Хааса» в квалификации и гонке.

Оливер стал десятым по итогам квалификации к спринту.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й