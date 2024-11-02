Бермэн проведет весь уик-энд в Бразилии за «Хаас» вместо заболевшего Магнуссена
Оливер Бермэн выступит в основной гонке Гран-при Сан-Паулу за «Хаас».
Ранее стало известно, что британец проведет практику, квалификацию к спринту и спринт вместо выбывшего из-за болезни Кевина Магнуссена.
Команда объявила, что Бермэн также сядет за руль «Хааса» в квалификации и гонке.
Оливер стал десятым по итогам квалификации к спринту.
Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Хаас»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости