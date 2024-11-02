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  • Бермэн проведет весь уик-энд в Бразилии за «Хаас» вместо заболевшего Магнуссена
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Бермэн проведет весь уик-энд в Бразилии за «Хаас» вместо заболевшего Магнуссена

Оливер Бермэн выступит в основной гонке Гран-при Сан-Паулу за «Хаас».

Ранее стало известно, что британец проведет практику, квалификацию к спринту и спринт вместо выбывшего из-за болезни Кевина Магнуссена.

Команда объявила, что Бермэн также сядет за руль «Хааса» в квалификации и гонке.

Оливер стал десятым по итогам квалификации к спринту.

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Хаас»
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoКевин Магнуссен
logoХаас
logoЗдоровье
logoОливер Бермэн
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