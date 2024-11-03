Макс Ферстаппен на пресс-конференции: «А где все британские журналисты? Они все опаздывали на самолет?»

Ферстаппен подколол журналистов на пресс-конференции.

Пилот «Ред Булл », сумевший одержать впечатляющую победу на Гран-при Сан-Паулу после старта с 17-й позиции, не смог устоять перед тем, чтобы позволить себе шпильку в адрес британской прессы, представители которой в последнее время активно его критиковали – во многом из-за излишней агрессии в борьбе с Ландо Норрисом.

Ферстаппен начал официальную пресс-конференцию после финиша с вопроса, обращенного в зал:

«У меня есть быстрый вопрос к присутствующим. Спасибо вам всем за то, что пришли, но я что-то не вижу представителей британских СМИ. Им всем пришлось срочно бежать в аэропорт, потому что они опаздывали на самолет? Или они не знают, где проходит пресс-конференция? Вы не знаете, где они?»

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