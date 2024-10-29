Гюнтер Штайнер: «Почему Лоусон не подметает улицы с Ферстаппеном за средний палец Пересу? Нужно пояснение ФИА»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о среднем пальце, который показал пилот «РБ» Лиам Лоусон сопернику из «Ред Булл» Серхио Пересу на Гран-при Мехико.
Ранее напарнику Переса Максу Ферстаппену выписали общественные работы за использование нецензурного слова на пресс-конференции ФИА.
«Почему ему теперь не нужно подметать улицы с Максом Ферстаппеном? Все знают этот жест», – заявил Штайнер.
Гюнтер согласился, что бездействие ФИА свидетельствует о легальности любых жестов в «Формуле-1»:
«На пресс-конференции можно просто (показывает средний палец – Спортс’’)».
Соведущий подкаста The Red Flags назвал Штайнера «Эдрианом Ньюи непристойностей, который ищет ###### лазейки», на что итальянец отреагировал:
«Именно.
Джонни Херберт был стюардом, он беспокоился, что его внуки увидят или услышат такое. Джонни – друг, надо сказать ему, что нужно пояснение».
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