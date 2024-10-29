Гюнтер Штайнер: «Почему Лоусон не подметает улицы с Ферстаппеном за средний палец Пересу? Нужно пояснение ФИА»

Штайнер считает, что ФИА должна прокомментировать ситуацию с оскорблениями.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер высказался о среднем пальце, который показал пилот «РБ» Лиам Лоусон сопернику из «Ред Булл » Серхио Пересу на Гран-при Мехико.

Ранее напарнику Переса Максу Ферстаппену выписали общественные работы за использование нецензурного слова на пресс-конференции ФИА.

«Почему ему теперь не нужно подметать улицы с Максом Ферстаппеном? Все знают этот жест», – заявил Штайнер.

Гюнтер согласился, что бездействие ФИА свидетельствует о легальности любых жестов в «Формуле-1»:

«На пресс-конференции можно просто (показывает средний палец – Спортс’’)».

Соведущий подкаста The Red Flags назвал Штайнера «Эдрианом Ньюи непристойностей, который ищет ###### лазейки», на что итальянец отреагировал:

«Именно.

Джонни Херберт был стюардом, он беспокоился, что его внуки увидят или услышат такое. Джонни – друг, надо сказать ему, что нужно пояснение».

Лиам Лоусон извинился за средний палец Пересу: «Серхио блокировал, пытался испортить мне гонку, но это не оправдание»

ФИА оценивает, расследовать ли Леклера за мат на пресс-конференции (Autosport)