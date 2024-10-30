«Ред Булл» готов выкупить у «Уильямса» контракт Колапинто за $20 млн (Джек Плой)
В «Ред Булл» готовы заплатить за переход Колапинто $20 млн.
По информации Джека Плоя, комментатора «Формулы-1» на нидерландском телевидении, о чем он сообщил в эфире шоу Race Café, Гельмут Марко обратился с таким предложением напрямую к руководителю «Уильямса» Джеймсу Воулзу.
Отмечается, что не исключен вариант, при котором Колапинто может попасть напрямую в команду «Ред Булл» и стать напарником Макса Ферстаппена.
Об интересе «Ред Булл» к Колапинто, который очень сильно дебютировал в этом сезоне в «Ф-1», заменив в «Уильямсе» Логана Сарджента, ранее сообщалось в итальянской прессе. Однако информацию опровергали все вовлеченные стороны.
У Колапинто нет места в «Ф-1» на следующий сезон, поскольку в основном составе «Уильямса» будут выступать Алекс Албон и Карлос Сайнс. При этом аргентинец связан с «Уильямсом» долгосрочным контрактом, поскольку является пилотом молодежной системы.
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