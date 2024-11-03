MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, судьба титула решится на последнем этапе
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Малайзии MotoGP с поула.
Гонщик «Прамака» и лидер сезона Хорхе Мартин жестко сражался с Баньяей за победу на протяжении нескольких кругов, после чего сохранял вторую позицию, третьим финишировал еще один представитель заводской «Дукати» Энеа Бастианини.
Заезд прервали красными флагами после завала в первом повороте. Гонщик «КТМ» Джек Миллер не вышел на рестарт и был отправлен на обследование, однако избежал серьезных травм. Также в инциденте приняли участие его напарник Брэд Биндер (сошел позже) и пилот «Ямахи» Фабио Куартараро.
Марк Маркес из «Грезини» преследовал двух лидеров, но допустил падение, откатился в хвост пелотона, а затем поднялся на 12-е место.
Судьба титула решится на заключительном этапе сезона. Мартин опережает Баньяю на 24 очка, ему достаточно выиграть спринт в последний уик-энд года.
Гран-при Малайзии
Сепанг Интернэшнл, Сепанг
3 ноября 2024 года
Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 19 кругов
2. Хорхе Мартин («Прамак») +3,141
3. Энеа Бастианини («Дукати») +10,484
4. Алекс Маркес («Грезини») +12,230
5. Педро Акоста («Гасгас») +13,699
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +16,245
7. Маверик Виньялес («Априлия») +19,447
8. Алекс Ринс («Ямаха») +20,611
9. Марко Беццекки («ВР46») +21,994
10. Аугусто Фернандес («Гасгас») +22,174
11. Жоан Зарко («ЛЧР») +25,625
12. Марк Маркес («Грезини») +27,276
13. Алеш Эспаргаро («Априлия») +27,604
14. Франко Морбиделли («Прамак») +27,949
15. Лука Марини («Хонда») +28,838
16. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +38,847
17. Андреа Янноне («ВР46») +47,599
18. Лоренцо Савадори («Трэкхаус») +48,956
Сошли:
Такааки Накагами («ЛЧР»)
Хоан Мир («Хонда»)
Брэд Биндер («КТМ»)
Джек Миллер («КТМ»)
MotoGP. Гран-при Малайзии. Мартин выиграл спринт и оторвался в чемпионате на 29 очков, Марк Маркес – 2-й, Бастианини – 3-й, Баньяя упал
MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Марк Маркес – 5-й
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