MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, судьба титула решится на последнем этапе

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Малайзии MotoGP с поула.

Гонщик «Прамака» и лидер сезона Хорхе Мартин жестко сражался с Баньяей за победу на протяжении нескольких кругов, после чего сохранял вторую позицию, третьим финишировал еще один представитель заводской «Дукати» Энеа Бастианини.

Заезд прервали красными флагами после завала в первом повороте. Гонщик «КТМ» Джек Миллер не вышел на рестарт и был отправлен на обследование, однако избежал серьезных травм. Также в инциденте приняли участие его напарник Брэд Биндер (сошел позже) и пилот «Ямахи» Фабио Куартараро.

Марк Маркес из «Грезини» преследовал двух лидеров, но допустил падение, откатился в хвост пелотона, а затем поднялся на 12-е место.

Судьба титула решится на заключительном этапе сезона. Мартин опережает Баньяю на 24 очка, ему достаточно выиграть спринт в последний уик-энд года.

MotoGP

Гран-при Малайзии

Сепанг Интернэшнл, Сепанг

3 ноября 2024 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 19 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +3,141

3. Энеа Бастианини («Дукати») +10,484

4. Алекс Маркес («Грезини») +12,230

5. Педро Акоста («Гасгас») +13,699

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +16,245

7. Маверик Виньялес («Априлия») +19,447

8. Алекс Ринс («Ямаха») +20,611

9. Марко Беццекки («ВР46») +21,994

10. Аугусто Фернандес («Гасгас») +22,174

11. Жоан Зарко («ЛЧР») +25,625

12. Марк Маркес («Грезини») +27,276

13. Алеш Эспаргаро («Априлия») +27,604

14. Франко Морбиделли («Прамак») +27,949

15. Лука Марини («Хонда») +28,838

16. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +38,847

17. Андреа Янноне («ВР46») +47,599

18. Лоренцо Савадори («Трэкхаус») +48,956

Сошли:

Такааки Накагами («ЛЧР»)

Хоан Мир («Хонда»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Джек Миллер («КТМ»)

MotoGP. Гран-при Малайзии. Мартин выиграл спринт и оторвался в чемпионате на 29 очков, Марк Маркес – 2-й, Бастианини – 3-й, Баньяя упал

MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Марк Маркес – 5-й