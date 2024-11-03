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MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, судьба титула решится на последнем этапе

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Малайзии MotoGP с поула.

Гонщик «Прамака» и лидер сезона Хорхе Мартин жестко сражался с Баньяей за победу на протяжении нескольких кругов, после чего сохранял вторую позицию, третьим финишировал еще один представитель заводской «Дукати» Энеа Бастианини.

Заезд прервали красными флагами после завала в первом повороте. Гонщик «КТМ» Джек Миллер не вышел на рестарт и был отправлен на обследование, однако избежал серьезных травм. Также в инциденте приняли участие его напарник Брэд Биндер (сошел позже) и пилот «Ямахи» Фабио Куартараро.

Марк Маркес из «Грезини» преследовал двух лидеров, но допустил падение, откатился в хвост пелотона, а затем поднялся на 12-е место.

Судьба титула решится на заключительном этапе сезона. Мартин опережает Баньяю на 24 очка, ему достаточно выиграть спринт в последний уик-энд года.

MotoGP

Гран-при Малайзии

Сепанг Интернэшнл, Сепанг

3 ноября 2024 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 19 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +3,141

3. Энеа Бастианини («Дукати») +10,484

4. Алекс Маркес («Грезини») +12,230

5. Педро Акоста («Гасгас») +13,699

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +16,245

7. Маверик Виньялес («Априлия») +19,447

8. Алекс Ринс («Ямаха») +20,611

9. Марко Беццекки («ВР46») +21,994

10. Аугусто Фернандес («Гасгас») +22,174

11. Жоан Зарко («ЛЧР») +25,625

12. Марк Маркес («Грезини») +27,276

13. Алеш Эспаргаро («Априлия») +27,604

14. Франко Морбиделли («Прамак») +27,949

15. Лука Марини («Хонда») +28,838

16. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +38,847

17. Андреа Янноне («ВР46») +47,599

18. Лоренцо Савадори («Трэкхаус») +48,956

Сошли:

Такааки Накагами («ЛЧР»)

Хоан Мир («Хонда»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Джек Миллер («КТМ»)

MotoGP. Гран-при Малайзии. Мартин выиграл спринт и оторвался в чемпионате на 29 очков, Марк Маркес – 2-й, Бастианини – 3-й, Баньяя упал

MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Марк Маркес – 5-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
Гран-при Малайзии MotoGP
ЛЧР
Андреа Янноне
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
logoХоан Мир
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
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