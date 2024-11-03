Албон не выступит на Гран-при Сан-Паулу после аварии в квалификации: «Без шансов»
Гонщик «Уильямса» Алекс Албон подтвердил, что не выступит в основной гонке на Гран-при Сан-Паулу.
Албон попал в серьезную аварию в квалификации, машина получила существенные повреждения.
«Для меня точно все. Без шансов», – сказал Алекс после сессии.
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Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация. Норрис выиграл поул, Расселл – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 12-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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