Албон не выступит на Гран-при Сан-Паулу после аварии в квалификации: «Без шансов»

Гонщик «Уильямса » Алекс Албон подтвердил, что не выступит в основной гонке на Гран-при Сан-Паулу.

Албон попал в серьезную аварию в квалификации, машина получила существенные повреждения.

«Для меня точно все. Без шансов», – сказал Алекс после сессии.

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Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация. Норрис выиграл поул, Расселл – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 12-й