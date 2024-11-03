«Альпин» поднялась с 9-го на 6-е место в Кубке конструкторов благодаря двойному подиуму

Эстебан Окон и Пьер Гасли финишировали вторым и третьим на Гран-при Сан-Паулу.

Двойной подиум позволил «Альпин» переместиться с девятой позиции в Кубке конструкторов на шестое. Французы набрали за бразильский этап 35 очков (за весь предыдущий сезон – 14) и обогнали «Уильямс », «РБ» и «Хаас ».

«Астон Мартин », находящийся на пятой строчке, опережает «Альпин» на 37 баллов.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024