«Альпин» поднялась с 9-го на 6-е место в Кубке конструкторов благодаря двойному подиуму
Эстебан Окон и Пьер Гасли финишировали вторым и третьим на Гран-при Сан-Паулу.
Двойной подиум позволил «Альпин» переместиться с девятой позиции в Кубке конструкторов на шестое. Французы набрали за бразильский этап 35 очков (за весь предыдущий сезон – 14) и обогнали «Уильямс», «РБ» и «Хаас».
«Астон Мартин», находящийся на пятой строчке, опережает «Альпин» на 37 баллов.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024
Опубликовал: Михаил Ширяев
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