Хюлькенберг дисквалифицирован на Гран-при Сан-Паулу за помощь при возвращении на трассу

Гонщику «Хааса » Нико Хюлькенбергу показали черный флаг на Гран-при Сан-Паулу.

Немецкий пилот вылетел за пределы трассы и застрял, но продолжил заезд после того, как маршалы помогли ему вернуться на трек. Это запрещено регламентом.

Хюлькенберг, находившийся на 17-й позиции, дисквалифицирован.

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