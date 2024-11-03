Хюлькенберг дисквалифицирован на Гран-при Сан-Паулу за помощь при возвращении на трассу
Гонщику «Хааса» Нико Хюлькенбергу показали черный флаг на Гран-при Сан-Паулу.
Немецкий пилот вылетел за пределы трассы и застрял, но продолжил заезд после того, как маршалы помогли ему вернуться на трек. Это запрещено регламентом.
Хюлькенберг, находившийся на 17-й позиции, дисквалифицирован.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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