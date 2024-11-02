«Ред Булл» подозревает «Макларен» во введении воды в шины для охлаждения. Австрийцы могли экспериментировать с этим в прошлом (AMuS)

«Ред Булл» полагает, что «Макларен» может нелегально охлаждать шины.

На Гран-при Сан-Паулу изданию Auto Motor und Sport стало известно, что «Ред Булл» подозревает «Макларен» в приеме, не соответствующем правилам. Предполагается, что британцы могут вводить в покрышки воду, что должно способствовать их лучшему охлаждению на длинных дистанциях, при этом даже небольшое количество воды якобы позволяет достичь желаемого эффекта.

Помимо «Макларена » данным приемом могли пользоваться и другие команды. ФИА уже изучает обвинения.

Издание отмечает, что в 2024 году «Пирелли » не наблюдала ни одного подозрительного инцидента. Поставщик шин обязан отчитываться перед ФИА о малейших проблемах. Пока ни «Пирелли», ни ФИА официально не прокомментировали подозрения.

«За закрытыми дверями ходят разговоры, что это просто очередная буря в стакане воды», – говорится в статье.

Журналисты AMuS задались вопросом, как какая-либо из команд может вводить в шины воду незаметно для «Пирелли», а затем удалять ее после гонок, и посчитали такой трюк очень рискованным.

«Ред Булл», предположительно, экспериментировал с водой в покрышках много лет назад. В то время прием не был в явном виде запрещен. Но ФИА быстро закрыла лазейку. В стане действующих чемпионов мира теперь предполагают, что бывшие сотрудники «Ред Булл» возродили и усовершенствовали этот трюк в новых командах», – говорится в статье.

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