«РБ» вновь сменит название в 2025 году (Formula.hu)
Команда «Формулы-1» «РБ» избавится от полного наименования Visa Cash App RB.
Автоспортивные издания называют итальянский коллектив «РБ» / RB (по названию шасси в заявочном листе ФИА) либо VCARB.
С 2025 года команда из Фаэнцы будет называться «Рейсинг Буллз», утверждает Formula.hu со ссылкой на собственные источники. Racing Bulls S.p.A. – именование компании, стоящей за «РБ».
Кроме того, поменяется ливрея – бык, символ «Ред Булл», будет играть более заметную роль.
По информации венгерского портала, спонсорские сделки с Visa и Cash App не находятся под угрозой, несмотря на ребрендинг. Ожидается, что команда будет использовать меньшие по размеру логотипы партнеров.
После покупки «Минарди» компанией «Ред Булл» команда выступала как «Торо Россо» и «Альфа Таури». Название «РБ» / Visa Cash App RB используется с 2024 года.
«Ред Булл» и «РБ» пока не подтвердили информацию о переименовании.
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