Величие Ферстаппена в обгонах: посмотрите, что он сделал с соперниками под дождем в Бразилии

Похоронил интригу.

Перед стартом Гран-при Сан-Паулу интрига в «Формуле-1» закрутилась до предела. Лидер сезона Макс Ферстаппен не попал в топ-10 в квалификации (не успел проехать решающий круг из-за аварии Ланса Стролла и досрочного завершения заезда), а еще получил штраф за замену двигателя – и очутился на стартовой решетке аж на 17-м месте.

Его главный преследователь в чемпионате мира, Ландо Норрис, напротив – выступил выше всех похвал и завоевал поул-позицию.

В идеальных условиях при такой расстановке сил Норрис мог выиграть у Ферстаппена десятки очков и близко подобраться к лидеру «Ред Булл» за три этапа до завершения первенства.

Но в крупнейшем городе Бразилии наступил сезон дождей, и идеальных условий никто не дождался – осадки, начавшиеся в субботу, продолжились в течение воскресного дня. На влажной трассе многие ошибались и разворачивались, вылетали на обочину и врезались в барьеры. По траве колесили Хэмилтон и Алонсо, Перес и Леклер. Победитель предыдущего Гран-при Сайнс вовсе разбил «Феррари» и досрочно завершил заезд. Ошибся и Норрис – после одного из рестартов он не удержал «Макларен» на трассе и потерял несколько позиций. Правда, к тому моменту Ферстаппен уже летел к победе. Но как?!

Шикарный старт и серия обгонов до красного флага

Формально Ферстаппен стартовал 17-м, но фактически перед ним находилось 14 машин: Албон расколотил «Уильямс» в квалификации, а Стролл увяз в гравии во время прогревочного круга – их места на решетке опустели.

Макс здорово сорвался и сразу объехал как стоячего «Хаас», а затем проявил удивительное хладнокровие, не став лезть в мясорубку первого поворота.

Уже на выходе из эски «Сенна» нидерландец удивил выбором траектории – занял внешнюю сторону, которая выглядела куда более скользкой, чем внутренняя. Но с доверием к машине под номером 1 и ее сцеплением все было в порядке – и Ферстаппен разом опередил нескольких конкурентов. Уже в конце первого круга он ехал 10-м!

В дальнейшем обгонная стратегия Ферстаппена смотрелась одинаково (убийственно) – он пользовался слипстримом на длинной прямой, а затем опережал соперников на торможении к первому повороту. Со стороны выглядело так, словно мастер уделывает школьников – настолько робко тормозили Гасли, Хэмилтон, Пиастри и другие парни в сравнении с Максом.

Типичный пример – обгон пилота «Макларена», который до начала торможения очевидно посчитал, что преследователь не рискнет что-то предпринимать, ведь иначе не сумеет удержаться на треке и улетит в отбойники. Но Максу на физику плевать!

Не без везения вышел на второе место, а затем возглавил Гран-при

После трети дистанции началась волна пит-стопов, которую сопроводили новая порция дождя и вылеты болидов с трассы. Так, на 27-м круге обочину посетил Нико Хюлькенберг, после чего дирекция включила режим виртуального автомобиля безопасности. Моментом замедления пелотона воспользовался, например, Оскар Пиастри, а лидеры Расселл и Норрис докатили до боксов в тот момент, когда вновь активировался режим зеленых флагов – в результате оба вернулись на трек позади Эстебана Окона и Ферстаппена, которым, впрочем, вскоре тоже предстояло сменить покрышки.

Они это и сделали, но уже в очень удобное время – на бесплатном пит-стопе под красными флагами, которые вызвала мощная авария Франко Колапинто.

Забавно, что перед инцидентом камеры успели выхватить Йоса Ферстаппена, после чего в трансляции появилась плашка с именем отца трехкратного чемпиона мира, но режиссер мгновенно переключился на разбитый «Уильямс». В результате «Ф-1» сгенерировала мемный стоп-кадр!

Макс закрепился на втором месте, но бодаться с Эстебаном не спешил – впереди было много времени и почти половина дистанции. К тому же запал чемпиона умело остужал инженер Джампьеро Ламбьязе, напоминавший о необходимости действовать разумно и атаковать только с холодной головой.

Время пришло на следующем рестарте – после аварии Сайнса – и обгон даже такого неуступчивого соперника, как Окон, стал вопросом использования читерского кода. Да-да, того самого, на торможении в первом повороте!

За следующие почти три десятка кругов Макс постепенно нарастил отрыв от преследователей и на финише привез Окону 19,5 секунд! Космос.

«День по эмоциям был как на американских горках, учитывая, как сильно нам не повезло с красными флагами в квалификации, – размышлял Ферстаппен после победы. – При старте с 17-й позиции я понимал, что гонка будет трудной. Но держался подальше от неприятностей, сохранял хладнокровие и при этом летел по трассе! Все сложилось как надо – это невероятно!»

Ферстаппен провел одну из лучших гонок в карьере в самый хрупкий момент года, и это лучшее подтверждение его несгибаемого чемпионского характера. Да, 62 очка преимущества за 3 Гран-при до конца сезона по-прежнему ничего не гарантируют, но, кажется, теперь всем можно выдохнуть и расслабиться – Макс вряд ли упустит такой шанс.

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Фото: Gettyimages /Mark Thompson, Clive Mason; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press