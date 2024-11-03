Ландо Норрис: «Если бы Ферстаппен стартовал впереди, то, вероятно, опередил бы меня на круг»

Норрис считает, что ему не повезло в гонке в Бразилии.

Пилот «Макларена » прокомментировал шестое место на Гран-при Сан-Паулу.

«Я сделал все, что мог сегодня. Вот и все. Макс [Ферстаппен] выиграл гонку. Он хорошо справился, но для меня это ничего не меняет.

Макс просто был быстрее нас. Думаю, если бы он стартовал впереди, то, вероятно, опередил бы нас на круг. У нас был хороший темп. Думаю, мы были примерно в одном темпе с Джорджем [Расселлом], но «Ред Булл » оказался очень быстрым сегодня.

Для нас уик-энд прошел с переменным успехом. Я не особо много мог сделать. Для меня, наверное, был реалистичным финиш на третьем месте, так что сложно принять такой результат.

Макс, вероятно, в любом случае прошел бы нас, но да, нам не повезло. Ничего более. Я допустил пару ошибок, в чем признаюсь. В конце это стоило мне пары позиций, но что есть, то есть», – сказал Норрис.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?