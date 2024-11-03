Ландо Норрис: «Если бы Ферстаппен стартовал впереди, то, вероятно, опередил бы меня на круг»
Пилот «Макларена» прокомментировал шестое место на Гран-при Сан-Паулу.
«Я сделал все, что мог сегодня. Вот и все. Макс [Ферстаппен] выиграл гонку. Он хорошо справился, но для меня это ничего не меняет.
Макс просто был быстрее нас. Думаю, если бы он стартовал впереди, то, вероятно, опередил бы нас на круг. У нас был хороший темп. Думаю, мы были примерно в одном темпе с Джорджем [Расселлом], но «Ред Булл» оказался очень быстрым сегодня.
Для нас уик-энд прошел с переменным успехом. Я не особо много мог сделать. Для меня, наверное, был реалистичным финиш на третьем месте, так что сложно принять такой результат.
Макс, вероятно, в любом случае прошел бы нас, но да, нам не повезло. Ничего более. Я допустил пару ошибок, в чем признаюсь. В конце это стоило мне пары позиций, но что есть, то есть», – сказал Норрис.
Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?
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