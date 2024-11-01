Финал сезона MotoGP не состоится в Валенсии из-за наводнения
Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил об отмене Гран-при Валенсии.
Заключительный этап сезона должен был пройти на автодроме имени Рикардо Тормо 15-17 ноября. Регион пострадал от наводнения, что и стало причиной такого решения.
В MotoGP пообещали провести решающий этап в другом месте. О локации и датах будет объявлено дополнительно.
По информации Autosport, чемпионат рассматривает проведение финала сезона в Катаре, Портимане, Хересе или Валенсии.
Марк Маркес призвал перенести финал сезона MotoGP из Валенсии из-за наводнения
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости