Финал сезона MotoGP не состоится в Валенсии из-за наводнения

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил об отмене Гран-при Валенсии .

Заключительный этап сезона должен был пройти на автодроме имени Рикардо Тормо 15-17 ноября. Регион пострадал от наводнения, что и стало причиной такого решения.

В MotoGP пообещали провести решающий этап в другом месте. О локации и датах будет объявлено дополнительно.

По информации Autosport, чемпионат рассматривает проведение финала сезона в Катаре, Портимане, Хересе или Валенсии.

Марк Маркес призвал перенести финал сезона MotoGP из Валенсии из-за наводнения