Леклер оштрафован на 10 000 евро за мат на пресс-конференции

Стюарды Гран-при Сан-Паулу наказали пилота «Феррари » Шарля Леклера .

После Гран-при Мехико монегаск употребил нецензурное слово на пресс-конференции ФИА.

Гонщику выписали штраф в 10 000 евро, в том числе 5 000 евро – условно на ближайшие 12 месяцев на случай повторения подобных инцидентов.

Судьи учли, что Леклер сразу же извинился за мат, а также тот факт, что слово не было направлено на какого-либо человека.

«Стюарды не считают, что данное нарушение достигло того же уровня, как последний подобный случай», – отмечается в сообщении на сайте ФИА .

Ранее пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена наказали общественными работами за мат.

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