Леклер оштрафован на 10 000 евро за мат на пресс-конференции
Стюарды Гран-при Сан-Паулу наказали пилота «Феррари» Шарля Леклера.
После Гран-при Мехико монегаск употребил нецензурное слово на пресс-конференции ФИА.
Гонщику выписали штраф в 10 000 евро, в том числе 5 000 евро – условно на ближайшие 12 месяцев на случай повторения подобных инцидентов.
Судьи учли, что Леклер сразу же извинился за мат, а также тот факт, что слово не было направлено на какого-либо человека.
«Стюарды не считают, что данное нарушение достигло того же уровня, как последний подобный случай», – отмечается в сообщении на сайте ФИА.
Ранее пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена наказали общественными работами за мат.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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