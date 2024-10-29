Кажется, Гран-при Мексики забрал герой Брэда Питта! Апогей съемок блокбастера про «Ф-1»?

Еще помните, что Apple, Warner, Брэд Питт, Льюис Хэмилтон и «Формула-1» снимают голливудский художественный фильм о Гран-при? Процесс запустили в прошлом году, первые трековые съемочные трековые дни на Гран-при Великобритании открыли масштабное вторжение съемочной команды в паддок, продолжились а европейских этапах, но из-за забастовки сценаристов и актеров процесс приостановили и доделывали только технические гоночные моменты.

В этом году все возобновили с еще большим масштабом и объявили официальную дату выхода – 25 июня 2025 года по всему миру.

Из официального анонса мы также узнали, что у фильма будет емкое название «Ф-1», и его покажут не только эксклюзивно на стриминге Apple, чего все боялись в момент запуска съемок, но сперва во всех кинотеатрах! Видимо, создатели надеются побороться за какие-нибудь «Оскары», а без проката их бы просто не допустили.

Кстати, музыку для «Ф-1» напишет легендарный композитор Ханс Циммер. Об этом стало известно перед Гран-при Австрии, где немец присутствовал лично .

Съемки уже проходили сразу на нескольких треках : Голливуд дважды заглядывал в «Сильверстоун», был на венгерском «Хунгароринге», а также на японской «Сузуке». Теперь настало время для Мексики!

Для болельщиков на автодроме имени братьев Родригес в Мехико этап запомнится не только триумфом Карлоса Сайнса, битвой Переса и Лоусона или ожесточенной борьбой Макса Ферстаппена с Ландо Норрисом . На родине второго пилота «Ред Булл» снимали очередной этап гонок для голливудского блокбастера.

«Осталось пять гонок. Сейчас важен каждый момент. Мексика, мы идем за тобой — сосредоточенные, готовые и решительные. Давайте устроим им шоу», — заявил глава APXGP, роль которого играет Хавьер Бардем.

Сперва американца засняли на традиционном параде пилотов. Конечно же, вместе с напарником по APXGP.

После болид выкатили на трассу для того, чтобы сделать несколько снимков и провести свободную практику.

На трибуны даже поставили специальных статистов, которые должны были размахивать баннерами и флагами вымышленной команды. Хотя вполне вероятно, что это попросили сделать тех, кто и так пришел посмотреть свободные практики.

После болид APXGP засняли стоящим в одном из последних поворотов трассы. В том самом месте, где обычно награждают тройку призеров. Пилота внутри болида не было.

Это видео сняли незадолго до начала квалификации. Видимо проверяли работоспособность болида, чтобы во время съемок не возникло никаких проблем.

А вот такой сообщение для зрителей появилось на экранах: «Хотите оказаться в фильме «Ф-1»? Съемки начнутся на стадионе сразу после квалификации». Все четко и понятно. Болельщиков, которые хотели бы оказаться в голливудском кино, попросили не покидать места.

Видео от мексиканского FOX Sports, снятое в день гонки. И да, снова то самое место, где стоял одинокий болид. Съемка как будто бы официальная, довольный Брэд Питт... Уже понимаете, что произошло?

Показалось. Сонни Хейс, которого играет Питт, занял второе место в квалификации, что стало лучшим результатом в сезоне.

Жутко усталый, но довольный Брэд. Судя по всему, какое-то количество кругов он действительно проехал сам. Учитывая, что весь фильм «Ф-1» о преодолении, возвращении пилота, которому далеко за 40 и он по сути закончил карьеру, старт с первого ряда – огромное достижение.

А теперь спойлер для тех, кто думал, что этого точно не произойдет в фильме. Стартовав со второй позиции, Сонни одержал победу – опередил Карлоса Сайнса, а напарник героя Питта стал четвертым.

А вот и первый киноляп, который вы уже могли заметить на предыдущих фото. У вас есть время пересмотреть, а пока вот вам намек на фото.

Португальский гонщик Фелипе Альбукерке (чемпион молодежной «Формулы-Рено 2.0» (близкий аналог нынешний «Ф-3,5») и победитель гонки в аналоге «Ф-2» из той же вертикали, а теперь опытный пилот в гонках на выносливость, победить американской «Дайтоны» во всех топовых классах, чемпион мира по гонкам на выносливость в LMP2 и победитель «Ле-Мана» в том же классе!) отметил, что пилоты «Формулы-1» никогда не празднуют без шлема, но в перчатках. Почему? Все просто: снять его в них очень сложно, если вообще возможно

И это фэйл, а ведь именно за такие вещи в фильме отвечает один из его продюсеров – Льюис Хэмилтон. №44 сам рассказывал, как отсматривает сценарий на предмент реалистичности и отсреливает бредовые вещи.

Но есть видео, как Брэд Питт стягивает с себя шлем – как раз перчатками!

Эх, киношная бутафория... Интересно, заствят ли переснимать момент?

Ведь вообще команда фильма «Ф-1» оставила на трассе в Мексике достаточно артефактов, которые напоминают о том, что здесь происходило.

Обычно признак непременного возвращения?

Но если серьезно – они, на самом деле, плотно присутсвовали везде в весь уик-энд. Ни одного попадания в международную картинку – настоящий черный пояс по монтажу для спецов F1 TV и команды Sky Sports F1, на материалах которой все и ваяется.

Очередное отличное дополнение к этапу «Формулы-1», который и без этого выглядел более чем привлекательным, но получил дополнительную стоимость для болельщиков, смотревших за ним не по телевизору, а на треке. Голливуд ближе, чем кажется.

Что еще можно почитать про фильм про «Ф-1» и одного из его продюсеров Льюиса Хэмилтона?