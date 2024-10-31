Макс Ферстаппен о критике со стороны Хилла: «Не слушаю таких людей. Я все-таки трехкратный чемпион «Ф-1» – думаю, я знаю, что делаю»

Ферстаппен старается игнорировать критику экспертов.

Пилот «Ред Булл » отметил, что не обращает внимания на критику со стороны и старается действовать так, как считает нужным.

Ферстаппен оказался под огнем критики в прессе после того, как был оштрафован в общей сложности на 20 секунд за выдавливание с трассы и нарушения правил в борьбе с Ландо Норрисом на Гран-при Мехико.

Последним из тех, кто подверг критике Ферстаппена за излишнюю агрессию в борьбе за позицию, на фоне последней гонки, стал чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл .

«Я не слушаю таких людей. Я занимаюсь своим делом. Я все-таки трехкратный чемпион «Формулы-1», так что я думаю, что я знаю, что делаю. У меня есть мнение по многим вопросам, но я не думаю, что обязательно должен делиться им со всеми вокруг.

Просто так бывает, что в каких-то эпизодах борьбы на трассе вы выигрываете, а в каких-то проигрываете. Так бывает, это гонки.

Мне нравится побеждать, и я не люблю проигрывать. Мне вообще кажется, что мало кому нравится проигрывать. Я просто стараюсь добиваться максимально возможного результата. И, опять же, в каких-то ситуациях ты побеждаешь, а в каких-то проигрываешь», – рассказал Ферстаппен.

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