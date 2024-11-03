Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?

Все обгоны и быстрые мысли.

Тройное американское турне по стационарным трекам завершалось гонкой по бразильскому «Интерлагосу» – и чемпионскую интригу в обоих зачетах только подстегнул дополнительный фактор: новый экспериментальный асфальт. Покрытие с потенциально усиленными сцепными свойствами уложили всего 2 месяца до заезда и еще не успели обкатать, причем его сделали с другим уровнем абразивности и более темным – потом вместо большего зацепа ожидалось больше поглощения температур и скольжения. К тому же, в самом начале практик выяснилось, что количество кочек и неровностей даже увеличилось, а потому искать вменяемый баланс между прижимной силой и подскоками стало еще сложнее. Это показали спринт и спринтоквала – «Ред Булл» потому внезапно вернулся в фавориты.

А ведь изначально трек задумывался как тест зависимости уровня машины от сочетания разгонной динамики мотора и уровня прижимной силы: покрышки требовалось как-то прогревать и равномерно балансировать через антикрылья. Это означало дополнительное лобовое сопротивление – но с падением уровня прижимной силы от днища аэроэффективность шасси и обвеса вышла даже вперед.

Дополнительно обнулили накопленные исторические данные и показатели с симулятора новые покрышки «Пирелли» на шаг меньше обычного:

Да и прогноз погоды тоже обещал потенциальные дожди – которые могли превратить такой трек в каток:

Команды страховались от потенциальных неудач как могли: «Феррари», например, рассматривала все возможные сочетания настроек на симуляторе целых три недели подряд до старта этапа , многие команды вроде «Макларена» довозили поставки обновлений и запчастей прежде всего для второй машины Оскара Пиастри (в прибрежный Сан-Паулу их везти проще и дешевле, чем вглубь Центральной Америки в Мехико), а «Ред Булл» сменил мотор Максу Ферстаппену (+5 позиций штрафа на старте гонки) и собрал болид-франкенштнейн Серхио Пересу из последнего старого «стабильного» шасси (по просьбе №11) и доступного неразбитого пакета обновлений днища. На большее команде уже не хватало бюджета из-за аварий по ходу сезона, как и «Мерседесу» – немецкие машины получили последние комплекты деталей. «Астон Мартин» в экспериментах по стабилизации болида и балансу потолка расходов одновременно октатился на днище с начала сезона – стадии Гран-при Японии .

Оливер Бермэн оказался в болиде «Хааса» вместе Кевина Магнуссена на этот раз по причине болезни датчанина.

«Астон Мартин» и Чжоу на «Заубере» радикально сменили настройки еще перед спринтом в надежде на удачные тесты. После спринта их примеру последовал Льюис Хэмилтон и весь «Мерседес» – команда с самым уязвимым к уровню дорожного просвету болидом. Как и Леклер, который лично слегка промахнулся с настройками и контролем над износом.

«Дело в очень маленьких деталях. Одна из проблем болида состоит в том, что малейшие изменения оказывают большое влияние. Рабочее окно машины очень ограничено. Так что нужно очень аккуратно вносить изменения, чтобы оставаться в окне, в котором шины работают», – пояснил нюансы нынешней титульной гонки советник «Ред Булл» Гельмут Марко. Ошибка буквально в пару градусов угла атаки антикрыла теперь несет в себе вот настолько большую опасность и важность!

Однако в планы все-таки вмешалась погода: квалификацию в субботу смыло дождем, и ее перенесли на самое утро воскресенья – 7:30 по местному времени. Гонку тоже сдвинули на 12:30 по местному времени – чтобы избежать пересечений с новой потенциальной волной самых сильных осадков.

Оттого добавился новый фактор: адаптации команд. Ведь после длительного вечернего бдения в ожидании заезда им предстоял крайне ранний подъем для выезда на трек (рядом с ним в Сан-Паулу мало кто селится из-за опасности района) и необходимости подготовки болидов вместе с перенастройкой по ситуации в моменте и под новые прогнозы. В соцсетях даже завирусилась сториз Эстебана Окона с установлением будильника на 4:31 утра.

Также шторм смыл весь накатанный за спринтерские сессии слой резины, вновь обнулив сцепные свойства трека. Условия окончательно превратились в лотерейные – всю стратегию на сочетание квалификации и гонки расчитывали буквально в последние секунды. Зато без ввода пелотона в условия «закрытого парка» на всю ночь команды получили возможность при желании вообще не спать и решать, что же еще подкрутить и поправить в технике перед решающими заездами. Ведь, по признанию Сайнса, конкретно под дождевые условия настроек не существует .

Но любое использование дождевых или промежуточных шин по умолчанию подразумевает переход на другой режим работы и мотора, и подвески, и всего болида – не зря на руль выводятся особые тумблеры. Для мокрых условий обычно снижают обороты на низких передачах и мощь гибридной установки для избежания пробуксовки и более ровного зацепа, оттого и снижается «двигательное» преимущество – благоприятные условия для «Альпин» и клиентов «Хонды», но потеря важного фактора для Ферстаппена и клиентов «Феррари».

«Макларен» перед стартом квалификации все же решил перейти на старое антикрыло с большим прижимом – и оно помогло забрать им дождевой поул. В рекордной хаотичной квалификации из пяти красных флагов: болиды разнесли Колапинто (его первый дождевой уик-энд!), Сайнс, Стролл, Алонсо и Албон.

«Уильямс» Алекса восстановить не удалось – команда сняла его с гонки, оставив стартовый слот пустым, хоть и пыталась оживить до последнего. Смотрите в сборке всех крэшей и разворотов:

Также позиции изменились для Сайнса – его машину восстановили с новой коробкой передач и мотором, отправив на пит-лейн.

О прогнозе на стратегию, сэйфти-кары или погоду при таких предстартовых раскладах говорить было уже просто неуместно. Нико Хюлькенберг сплывал с траектории еще на установочном круге...

А Бермэну приходилось рулем отлавливать каждый выход из траектории.

Но прямо перед срывом дождь прекратился потому все выбрали промежуточные – хотя новый заряд дождя ожидали не позднее 20 минут после старта (с быстрым утиханием и последующим усилением). И на первом отрезке даже боялись проблем с перегревом – при температуре трека всего в 29 градусов.

Ход гонки: дождевая бойня, прорывы Ферстаппена, ошибки Норриса

• И Стролл потерял контроль над болидом в зоне торможения уже на прогревочном круге. Попытался вернуться на трек – и увяз в гравии.

• Старт отменили и перенесли на 10 минут, но Норрис перепутал процедуры и укатил на еще один прогревочный – стюарды приняли инцидент к расследованию, ведь Ландо четко уехал с места без зеленых сигналов, под мигающий. Также оказалось, что Колапинто перепутал стартовую позицию, вызвав зависание в недопонимании у всего хвоста пелотона.

• Пока все ждали рестарта, на «Интерлагос» пришел обещанный дождь.

• Шикарный старт от Расселла – он перехватил лидерство у Норриса. Окон атаковал Цуноду по внутренней, но неудачно. Рискованный маневр Лоусона не окупился и он уступил Леклеру, едва не проиграв еще больше позиций. Переса развернуло на первом круге, а Ферстаппен к его концу уже прорвался в топ-10.

Тот самый мегастарт Макса:

• На 5-м круге Ферстаппен по внутренней траектории первого поворота отобрал 9-е у Гасли.

• На 6-м круге Ферстаппен обогнал и Алонсо и оказался позади Пиастри, а под расследование за нарушение правил отмененного старта попали все в топ-6.

• На 9-м круге Бермэн получил 10 секунд штрафа за столкновение с Колапинто – из-за которого сам же развернулся и откатился в хвост пелотона.

• На 10-м круге Ферстаппен атаковал Пиастри тем же маневром, что и Хэмилтона, Гасли и Алонсо – есть еще один обгон и 7-я позиция.

• На 11-м круге Лоусон в том же месте просто выпустил Ферстаппена в том же месте.

• На 12-м круге Хэмилтон вылетел с трека и потерял несколько позиций. А после возвращения его тут же опередил Колапинто.

• На 14-м круге расследование нарушения процедуры старта отложили до финиша гонки. Кажется, на стюардов выпало слишком много работы.

• На 17-м круге пообещали усиление дождя через 15 минут – то есть примерно 10 кругов дистанции.

• На 18-м круге Хэмилтон столкнулся с новыми проблемами: заблокировал колесо, съехал с траектории, отдал позицию Сайнсу. А затем мимо проскользнул и Бермэн – такова схватка нынешних и будущих «Ферраристас» за 13-е.

• А на 22-м круге трек потерял уже Сайнс – и вернулся на 15-е, за Хэмилтона и Колапинто.

• На 23-м круге контроль над болидом на секунду утратил и Цунода, едва не вынеся Окона.

• На 24-м круге у Расселла и Хэмилтона нашли новое нарушение – открыли расследование за изменение давлений во время ожидания рестарта.

• На 25-м круге Леклер первым открыл волну пит-стопов – забрал новые промежуточные шины и вернулся 13-м.

• На 26-м круге Лоусон вылетел с трека и провалился на 9-е.

• На 27-м круге Хюлькенберг вылетел в первом повороте и замер, вызвав желтые флаги. Окон обогнал Цуноду – и тут же включили режим виртуального автомобиля безопасности. Первыми в боксы заехали Пиастри, Алонсо, Бермэн и Хэмилтон, также Сайнс и Перес. Серхио первым получил дождевые шины.

• На 29-м круге выключили режим ВСК – и одновременно Расселл, Норрис и Цунода ныряли в боксы! Окон оказался первым, Ферстаппен – вторым, Гасли – третьим. Только Юки получил дождевые.

• На 29-м круге Пиастри получил 10 секунд штрафа за столкновение c Лоусоном – оказывается, Лиама развернуло из-за него.

• На 30-м круге Норрис обогнал Расселла – и тут же выехал сэйфти-кар!

• На 32-м круге Колапинто, получивший свежие дождевые шины, не сумел их прогреть за сэйфти-каром и разбил болид. Красный флаг.

• Топ-3 получил право на «бесплатный пит-стоп» – «Альпин» сохранила подиум, а Ферстаппен – второе место.

• За время красного флага выяснилось: Хюлькенберг вернулся в боксы после остановки в первом повороте. А затем его сняли с гонки за постороннюю помощь – маршалы вытолкали его с люка, на котором завяз Нико!

• Рестарт назначили за сэйфти-каром.

• Бермэн вылетел с трека вновь еще до рестарта, вызвав желтые флаги. Окон тут же возобновил гонку и сохранил лидерство. На середине 34-го круга Норрис тоже вылетел с трека, вернулся прямо перед Расселлом – и уступил ему позицию.

• За ними Леклер повторил тот же фокус – и едва не отдал позицию Пиастри.

• На 36-м круге Бермэн вновь вылетел с трека при попытке атаки на Сайнса и уткнулся в барьеры. Оливеру повезло – он не увяз и продолжил движение, хоть и на последнем месте.

• На 39-м круге развернуло уже Сайнса – и вновь выпустили автомобиль безопасности.

• Очередной рестарт на 43-м круге – на этот раз Ферстаппен перехватил лидерство у Окона, а Норрис ошибся и укатился за пределы трека, упав на 7-е.

• На 46-м круге «Макларен» приказал Пиастри пропустить Норриса – Оскар тут же подчинился.

• Алонсо поборолся в очковой зоне, но в итоге вылетел с трека – к 50-му кругу в ней оказался Перес позади двух «РБ».

• На 55-м круге Перес зарубился с Лоусоном за 9-е до контакта – и Серхио отвалился за Хэмилтона.

• К 60-му кругу Ферстаппен еще и навез Окону 11,5 секунд – показывая побивая лучшее время почти на каждой петле.

• Макс Ферстаппен довел гонку до легендарной победы, побив рекорд Михаэля Шумахера по нахождению в лидерах чемпионата в великом стиле. «Альпин» удержала не менее легендарный подиум, хотя начинала чуть ли не худшей командой!

Лоусон удержал позицию в топ-10 – не менее легендарная гонка для «РБ», которой просто не повезло со стратегией.

Да, вышел самый аварийный и самый яркий этап года. И это ситуация до потенциальных штрафов.

Быстрые мысли: финал титульной гонки, но усиление «Макларена»

Расчет «Феррари» на гонку мог бы оказаться верным, если бы не погодный хаос.

В таких лотерейных условиях преимущество уходило пилоту, обладающему болидом с лучшей базовой управляемостью и аэродинамической эффективностью обвеса – здесь как раз лучше прямых конкурентов выглядели машины «Ред Булл» и – внезапно – обновленная в последних гонках «Альпин».

Остальным пришлось срочно искать компромиссы и обходные пути через экспресс-ребалансировку между прижимом и лобовым сопротивлением – и на второй стадии расчета преимущество получили команды с более широким инструментарием контроля над окном настроек вроде «Макларена».

«Макларен» единственным из топ-команд привез минорное обновление – менее нагруженное заднее антикрыло для перебалансировки прижимной силы и снижения лобового сопротивления – и, похоже, именно меньшее количество аэродинамического прижима вместе с подвеской сработали на компенсацию эффекта. Судя по всему, именно так и работает эффект их преимущества по возможностям внедрений мелких обновлений за счет задержек апдейтов в начале сезона и некоторой свободе под потолком бюджета – можно точечнее подстраиваться под более сложные треки, используя широкие возможности для баланса и настройки болида. Ведь теперь они могут менять такие штуки по ситуации: и с дождевыми условиями это в особенности сработало.

«Альпин» выдала безошибочный Гран-при ровно когда требовалось, и совершила квантовый скачок в Кубке конструкторов. То самое чудо, которое, скорее всего, никто уже и не ожидал увидеть в оставшийся кусок сезона.

Битва за 6-е теперь развернется просто нереальная!

Тем не менее, лучшая работа с износом шин больше выпадала на мастерство пилтов. И ее продемонстрировал именно Ферстаппен – он уничтожил пелотон и на деле доказал, почему чемпионом и в этом году должен стать именно он.

Макс везет Норрису на финал сезона больше 60 очков – и отыграть их практически нереально. Ландо скорее бы теперь думать, как бы спастись от Леклера – с таким количеством ошибок.

А внутренняя схватка в «Мерседесе» интригует все сильнее!

Следующий раунд – на кэш-машине «Ф-1» в виде Гран-пр Вегаса: старт квалификации – раннейшим утром 23 ноября. Постарайтесь не забыть и проснуться!

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Фото: Gettyimages /Mark Thompson