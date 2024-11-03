Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сан-Паулу
Ферстаппен – гонщик дня на Гран-при Сан-Паулу.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1».
Ферстаппен стартовал 17-м в гонке в Интерлагосе, но в итоге сумел прорваться на первое место и в итоге одержал уверенную победу.
Гонка в Бразилии вышла легендарной: Ферстаппен победил с 17-го, две «Альпин» на подиуме
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
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