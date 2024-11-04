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Ферстаппен побил рекорд Шумахера, лидируя в «Ф-1» 897 дней подряд

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен возглавляет чемпионат 897 дня подряд.

Серия началась на Гран-при Испании-2022 и продлится еще как минимум два уик-энда благодаря победе на воскресном Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен побил рекорд, установленный Михаэлем Шумахером. Семикратный чемпион «Формулы-1» занимал первую строчку 896 дней подряд в 2000-2002 годах. Третьим по данному показателю является Фернандо Алонсо, ныне выступающий за «Астон Мартин» (560 дней в 2005-2006 годах).

Кроме того, «Ред Булл» завершил в очках 64-й Гран-при подряд – это повторение второй в истории серии по длительности («Макларен», 2010-2013). Рекордсменом остается «Феррари» (81 гонка, 2010-2014). В последний раз «Ред Булл» не попадал в очки на Гран-при Бахрейна-2022 (двойной технический сход).

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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoМихаэль Шумахер
Гран-при Бахрейна
Гран-при Испании
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoРед Булл
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoМакс Ферстаппен
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