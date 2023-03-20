100-й подиум Алонсо отняли и вернули, «Хаас» подозревают в снабжении ВПК России, дебют Квята в WEC с трофеем и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест второго этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Саудовской Аравии – и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Алонсо завоевал 100-й подиум в карьере! В начале заезда пилота «Астон Мартин» оштрафовали за неверное расположение на решетке, что не помешало Фернандо стать третьим. После финиша испанцу выдали еще десять дополнительных секунд (за некорректное отбытие первого наказания), и на подиум поднялся Расселл, однако затем штраф отменили.

Но двукратный чемпион «Ф-1» в любом случае не сильно расстраивался, так как успел пофотографироваться на подиуме и отпраздновать. Расселл посчитал штраф для конкурента слишком жестким, но заявил, что отказываться от трофея не собирается (и тоже успел пофоткаться с призом) – но пришлось.

У Фернандо два подиума в двух гонках и 30 очков – столько же он набрал за половину сезона-2022, «Астон Мартин» сохранил второе место в Кубке конструкторов, несмотря на сход Стролла.

2. Гонку выиграл Перес, накануне завоевавший второй поул в карьере. Ферстаппен стал 15-м в квалификации из-за технических проблем, а в воскресенье финишировал вслед за напарником, обеспечив «Ред Булл» второй дубль подряд. Макс остался недоволен результатом – он здесь «не ради второго места», поведение пилота раскритиковал Росберг.

Победа стала для Серхио пятой в карьере, мексиканец сравнялся с Леклером по данному показателю.

3. Хэмилтон оценил самовозность «Ред Булл» как беспрецедентную: Льюис заявил, что никогда не видел столь быстрой машины.

4. «Недостаточно хорошего» темпа «Феррари», как выразился Леклер, хватило лишь для шестого и седьмого мест – ниже всех финишировавших машин «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Мерседеса». Сайнс тоже не видит поводов для оптимизма.

Не все в порядке и с моторами: обоим пилотам Скудерии установили новые ДВС, Шарль получил штраф за третий блок электроники. Впрочем, проблемы возникают и с двигателями от «Мерседеса».

5. «Хаас» подозревают в поставках оборудования для ВПК России в обход санкций. Компания, владеющая одноименной командой «Ф-1», отрицает обвинения.

6. Девушка Алонсо сообщила, что контракт Фернандо до конца 2024 года станет последним в «Ф-1», вероятнее всего.

7. Хэмилтон попрощался с физиотерапевтом Анджелой Каллен, с которой работал семь лет, но продолжает переписываться с близкой подругой каждый день.

⏱️ Хроника гонки: Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен прорвался на второе место

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии

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1. Квят завоевал подиум в классе LMP2 в дебютной гонке в WEC вместе с Дориан Пин и Мирко Бортолотти. В категории гиперкаров «1000 миль Себринга» выиграла «Тойота», «Феррари» – третья. Даниил поделился фото с награждения и комментарием.

2. Иваса победил в первой гонке «Формулы-2» в Джидде, Вести стал сильнейшим во второй. У Пуршера один сход и ноль очков за уик-энд, Бошунг – лидер чемпионата.

3. Ожье выиграл Ралли Мексики WRC, Невилль и Эванс в тройке.

🔔 Ближайшие гонки

1. Следующий Гран-при «Ф-1» – на следующей неделе в Австралии (31 марта – 2 апреля).

2. Первый этап MotoGP – Гран-при Португалии (24-26 марта).

3. Гонка «Формулы E» в Сан-Паулу (25 марта).

Важнейшие цитаты

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Дэвид Култхард о «Феррари»: «Бинотто был инженером, Арривабене специалистом по маркетингу. Вассер же – гонщик»

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