WRC. Ожье выиграл Ралли Мексики, Невилль – 2-й, Эванс – 3-й
Себастьян Ожье выиграл Ралли Мексики. Легендарный французский гонщик на финише опередил Тьерри Невилля на 27,5 секунд. Сам бельгиец опередил Элфина Эванса всего на 0,4 секунды.
Чемпионат мира по ралли
Ралли Мексики
18-20 марта 2023 года
Топ-10
1. Себастьян Ожье («Тойота») – 3:16.09,4
2. Тьерри Невилль («Хендэ») +27,5
3. Элфин Эванс («Тойота») +27,9
4. Калле Рованпера («Тойота») +1.55,3
5. Дани Сордо («Хендэ») +2.58,8
6. Гас Гринсмит («Шкода») +12.31,5
7. Эмиль Линдхольм («Шкода») +13.04,4
8. Оливер Сольберг («Шкода») +13.37,7
9. Отт Тянак («Форд») +15.19.6
10. Каэтан Каэтановиц («Шкода») +15.56,5
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