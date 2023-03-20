WRC. Ожье выиграл Ралли Мексики, Невилль – 2-й, Эванс – 3-й

Себастьян Ожье выиграл . Легендарный французский гонщик на финише опередил на 27,5 секунд. Сам бельгиец опередил всего на 0,4 секунды.

Чемпионат мира по ралли

Ралли Мексики

18-20 марта 2023 года

Топ-10

1. (« ») – 3:16.09,4

2. Тьерри Невилль («Хендэ») +27,5

3. Элфин Эванс («Тойота») +27,9

4. Калле Рованпера («Тойота») +1.55,3

5. Дани Сордо («Хендэ») +2.58,8

6. Гас Гринсмит («Шкода») +12.31,5

7. Эмиль Линдхольм («Шкода») +13.04,4

8. Оливер Сольберг («Шкода») +13.37,7

9. Отт Тянак («Форд») +15.19.6

10. Каэтан Каэтановиц («Шкода») +15.56,5