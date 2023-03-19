Карлос Сайнс: «Сложно найти что-то позитивное, когда мы на шестом и седьмом месте»

Пилот « » поделился мыслями после шестого места на Гран-при Саудовской Аравии.

«Перед гонкой мы думали, что будем быстрее. Нам казалось, что мы будем в одном темпе с «Мерседесом» и «Астон Мартин». После заезда похоже на то, что нам есть над чем работать – особенно это касается гоночного темпа в конце отрезка. Мы слишком сильно отстаем.

Мы не можем держаться в одном темпе с лидерами и понимаем, что машина совсем не такая, как нам хотелось бы. Сложно найти что-то позитивное, когда мы на шестом и седьмом месте – особенно когда на последнем отрезке остальные просто улетели вперед.

Мы были четвертым по скорости. Нужно понять почему и стать лучше. Мы выступили на двух разных треках – и на обоих у нас не очень хороший темп. Думали, что нагоним «Мерседес», что мы быстрее. Думали. что мы в порядке – но сегодня это не так. Нужно заняться обновлениями болида», – сказал Сайнс.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2023