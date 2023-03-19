Карлос Сайнс: «Сложно найти что-то позитивное, когда мы на шестом и седьмом месте»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями после шестого места на Гран-при Саудовской Аравии.

«Перед гонкой мы думали, что будем быстрее. Нам казалось, что мы будем в одном темпе с «Мерседесом» и «Астон Мартин». После заезда похоже на то, что нам есть над чем работать – особенно это касается гоночного темпа в конце отрезка. Мы слишком сильно отстаем.

Мы не можем держаться в одном темпе с лидерами и понимаем, что машина совсем не такая, как нам хотелось бы. Сложно найти что-то позитивное, когда мы на шестом и седьмом месте – особенно когда на последнем отрезке остальные просто улетели вперед.

Мы были четвертым по скорости. Нужно понять почему и стать лучше. Мы выступили на двух разных треках – и на обоих у нас не очень хороший темп. Думали, что нагоним «Мерседес», что мы быстрее. Думали. что мы в порядке – но сегодня это не так. Нужно заняться обновлениями болида», – сказал Сайнс.  

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9 комментариев

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Александр -
В этом проблема феррари: виноваты:
-ск
-немного крыло прижали…
Это нужно перестать делать. Машина плохая, на уровне альпин. И виновата вся команда. Нужно перестать искать виновных из вне. Виновата вся команда. Вся. Нужно как мерс шевелиться. Менять концепцию. Но точно не рассказывать, что машина хорошая, но что-то помешало…
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Alex Sin
Это никуда не годится. Всю команду расстрелять и набрать новую.
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Incendier Deafening
Фуры говорили ж что новинками на этот этап довольны) а по факту топ 4 болид стал)))
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Luca di Montezemolo
Вообще то эта трасса фурам подходит, им подавай скоростные повороты и не образивный асфальт, как они мерсам проиграли не понятно, тем наоборот медленные повороты нужны. А я ведь помню разговоры что шасси намного быстрее прошлогоднего, а мотор вообще бомба.
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Sanan1908
За какие заслуги его пригласили в Феррари 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ он же дно просто
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Imax161
у меня теперь впечатление что стролл не хуже сайнса на более менее одинаковых машинах. и нужно было с леклером рисковать и ставить ему мидиум. И как вообще феррари уже стала 4 машиной чемпа??? где темп?
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Рнпрл Аари
Ну тут и команда подвела поставив крыло на прижим. И Сайнс так себе выступил. Леклер хоть прорвался немного. Могли чуть выше быть.Только СК сразу после пит-стопов все испортил
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TravenS
Что-то Карлос вообще никакой
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RusSt
Мащина была не топ так еще и не повезло,
СК лишил всех надежд на хорошие позиции
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