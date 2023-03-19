Перес сравнялся по победам с Леклером

Теги Феррари Ред Булл Кеке Росберг Формула-1 Нино Фарина Серхио Перес Шарль Леклер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес выиграл вторую гонку «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Саудовской Аравии.

Победа стала для мексиканца пятой в карьере и позволила вплотную приблизиться к напарнику Максу Ферстаппену – мексиканец уступает одно очко в личном зачете.

По количеству побед в «Ф-1» Перес сравнялся с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером, а также с чемпионами мира Кеке Росбергом и Джузеппе «Нино» Фариной.

Накануне Перес завоевал свою вторую поул-позицию в «Ф-1».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

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10 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Ответ d-kniga
Не знаю, где он там и в каком месте достоин..
Жаль твою семью, уверен они знают какое ты …
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d-kniga
Ответ Кирилл Конопельченко
Как бы это страшно не звучал но я всеми частями тела желаю Шарлю покинуть команду. Он смело может и достоин быть чемпионом. Но в этой повозке клоунской это никогда не произойдет.
Не знаю, где он там и в каком месте достоин..
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d-kniga
Вперёд, Чеко!! ❤️
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Кирилл Конопельченко
Как бы это страшно не звучал но я всеми частями тела желаю Шарлю покинуть команду. Он смело может и достоин быть чемпионом. Но в этой повозке клоунской это никогда не произойдет.
+1
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+1
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113k
Вспоминаем год и комменты, когда банили мотор Феррари, и вся ваша радость.
Чего не смеетесь? Не смешно? Это формула 1
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Фанат спорта01
как Феррари сделали так что машина замедлилась относительно прошлого года?
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Иван Алейников
Такими темпами и Хюлькенберг обойдет Шарля…
+5
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Рнпрл Аари
Как бы в кураж не вошёл и за чемпионство бороться не начал
+3
0
+3
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Alesha_451
Реально стремно уже за судьбу Шарля как пилота. Это уже не смешно
+14
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+14
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Minuvert
По победам сравнялся, осталось поулов столько же насобирать, а это будет непросто, даже на таком болиде
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