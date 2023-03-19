Перес сравнялся по победам с Леклером

Гонщик « » выиграл вторую гонку «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Саудовской Аравии.

Победа стала для мексиканца пятой в карьере и позволила вплотную приблизиться к напарнику Максу Ферстаппену – мексиканец уступает одно очко в личном зачете.

По количеству побед в «Ф-1» Перес сравнялся с пилотом « » , а также с чемпионами мира и Джузеппе «Нино» Фариной.

Накануне Перес завоевал свою вторую поул-позицию в «Ф-1».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

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