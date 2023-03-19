Перес сравнялся по победам с Леклером
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес выиграл вторую гонку «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Саудовской Аравии.
Победа стала для мексиканца пятой в карьере и позволила вплотную приблизиться к напарнику Максу Ферстаппену – мексиканец уступает одно очко в личном зачете.
По количеству побед в «Ф-1» Перес сравнялся с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером, а также с чемпионами мира Кеке Росбергом и Джузеппе «Нино» Фариной.
Накануне Перес завоевал свою вторую поул-позицию в «Ф-1».
Гран-при Саудовской Аравии-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Чего не смеетесь? Не смешно? Это формула 1