Хэмилтон попрощался с физиотерапевтом Анджелой Каллен, с которой работал 7 лет

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Здоровье Авто

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон завершил сотрудничество с Анджелой Каллен.

Каллен была физиотерапевтом пилота «Мерседеса» на протяжении последних семи сезонов. Хэмилтон неоднократно отмечал, какую роль Анджела сыграла в его успехах.

«Последние семь лет Анджела была на моей стороне и заставляла меня становиться лучшей версией себя. Я стал сильнее как спортсмен и лучше как человек благодаря ей.

Надеюсь, сегодня вы вместе со мной пожелаете ей всего наилучшего в грядущих начинаниях и следовании своим мечтам.

Спасибо за все, Анж. Не терпится узнать, что тебя ждет в будущем», – написал Льюис в соцсетях.

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23 комментария

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Be_Fun
старушка уже не поспевает за самокатом левайса, да и сумки таскать года не те
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Рнпрл Аари
Интересно она сама ушла или Хэм решил так🤔
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ALMANAC
Ну это настоящая легенда
Левайсу точно конец без нее
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irs118return
бедная люська, нянька бросила дитя)
кто ему теперь будет мокрые пятки вытирать , тотоха или сам?))
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varankin.andrew
Есть физиотерапевт, нет физиотерапевта, чашки всё равно не видать. Анджеле можно отдохнуть
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sdds sdsd
Ждем черную женщину (лучше трансгендера конечно) лесбиянку вместо нее
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mr kovalsky
Ответ Lordk
Не все слова нужны для новой информации, некоторые используются для усиления эмоциональной оценки )
Интересный оборот речи, впервые увидел, хотел поинтересоваться прост
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Lordk
Ответ mr kovalsky
бежит пешком? а чем еще бегают
Не все слова нужны для новой информации, некоторые используются для усиления эмоциональной оценки )
+2
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Al Mo
Ответ Владислав Сыркин
работает только с чемпионами
лучше предположения уже не будет ) негоже таскать шмот за драйвером не из первой пятерки даже ...
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Stas Zaitsev
Ответ Антон Прокопчук
это точно) хотя думаю, что он любила свою работу) но со стороны диковато смотрелось))
"за всю боль" думал Хэм.
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Игорь Горшков
Ответ Luca di Montezemolo
Переезды может надоели .
Да скорее всего, у неё семья, муж, дети, а она по миру катается всевремя, заработала достаточно, узнаваемость огромная, пора переходить к более спокойной жизни.
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mr kovalsky
Ответ Мадина Уйгурова
никогда не забуду момент как Хэм едет на электросамокат е, а она бежит за ним пешком
бежит пешком? а чем еще бегают
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zaur za azalkm
Да кто он без неё!
+3
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Luca di Montezemolo
Ответ jzr3
Интересно за что он её выгнал или из за чего она ушла
Переезды может надоели .
+4
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Станислав Румянцев
Муж Анжи наверно настоял, о таком решении.
+5
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Великий Алонсо
Та самая женщина которая таскала тяжёлые сумки вместо Хэмилтона? Да, видимо она сама убежала от него подальше
+12
-6
+6
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Антон Прокопчук
Ответ Мадина Уйгурова
никогда не забуду момент как Хэм едет на электросамокат е, а она бежит за ним пешком
это точно) хотя думаю, что он любила свою работу) но со стороны диковато смотрелось))
+24
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+24
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alex1382
теперь Анжела ещё больше сосредоточится на написании гневных комментов про РБ, Ньюи и Ферстаппена
+10
-3
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Мадина Уйгурова
Ответ Антон Прокопчук
ээх, ушла эпоха таскания баулов за Хэмилтоном...
никогда не забуду момент как Хэм едет на электросамокат е, а она бежит за ним пешком
+36
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Владислав Сыркин
Ответ jzr3
Интересно за что он её выгнал или из за чего она ушла
работает только с чемпионами
+40
-3
+37
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Максим Макеев
в мерседесе видимо все совсем плохо
+8
-1
+7
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jzr3
Интересно за что он её выгнал или из за чего она ушла
+4
-2
+2
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Антон Прокопчук
ээх, ушла эпоха таскания баулов за Хэмилтоном...
+45
-3
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