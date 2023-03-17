Хэмилтон попрощался с физиотерапевтом Анджелой Каллен, с которой работал 7 лет
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон завершил сотрудничество с Анджелой Каллен.
Каллен была физиотерапевтом пилота «Мерседеса» на протяжении последних семи сезонов. Хэмилтон неоднократно отмечал, какую роль Анджела сыграла в его успехах.
«Последние семь лет Анджела была на моей стороне и заставляла меня становиться лучшей версией себя. Я стал сильнее как спортсмен и лучше как человек благодаря ей.
Надеюсь, сегодня вы вместе со мной пожелаете ей всего наилучшего в грядущих начинаниях и следовании своим мечтам.
Спасибо за все, Анж. Не терпится узнать, что тебя ждет в будущем», – написал Льюис в соцсетях.
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Левайсу точно конец без нее
кто ему теперь будет мокрые пятки вытирать , тотоха или сам?))