Джордж Расселл: «Мне штраф Алонсо кажется слишком жестким. Они заслужили подиум. Но от трофея отказываться не буду»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Мерседес Астон Мартин Джордж Расселл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, прокомментировав свое попадание на подиум, которое стало возможным благодаря штрафу Фернандо Алонсо.

«Ситуация была очень запутанная. Я подумал, что у Фернандо есть 5-секундный штраф, поэтому не хотел бороться с Льюисом, чтобы в этой борьбе упустить и Алонсо.

Я хотел, чтобы мы немного поберегли шины, оставались на дистанции атаки, а потом смогли побороться.

Лично мне штраф Алонсо кажется слишком жестким. Они заслужили подиум. Но да, я точно не буду против получить еще один дополнительный трофей.

Вообще нужно отдать должное «Ред Булл» – и тому, чего они добились. Их отрыв от остального пелотона, возможно, даже больше, чем был у «Мерседеса» в 2014 году. А это очень, очень серьезный отрыв.

Но мы сами знаем, что приняли неправильные решения зимой и сейчас, возможно, сумеем быстрее обычного немного отыграться в потерянной скорости. Так что еще не все потеряно», – рассказал Расселл.

Что случилось на Гран-при Саудовской Аравии: Ферстаппен проиграл в борьбе, «Феррари» пролетели мимо топ-5

23 комментария

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Кирилл Конопельченко
Если честно то Рассел не заслужил этот подиум, Ал мог смело и 10 секунд отрыв сделать. Как всегда поганым стрингам помогают.
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EconomistGl
Ответ Mortimer1
Масси весь сезон тогда играл на мерседесов. Даже в последней гонке штраф за срезку хэму не дал.
Это когда его нагло выдавил Ферстаппен в стиле или я впереди или оба сходим?
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Бехруз Каримов
Тото лучше заниматься машиной а не ерунду.
Я незнал ты такой к... . Теперь знал.
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Johan Weiss
Ответ Incendier Deafening
Если реально было нарушение на пите, то штраф справедливый, но на теле картинке ничего такого незаметно было, если только задний домкрат касался машины, но не так все очевидно. А вот выпуск сейфти кара в ситуации «двойных флагов или виртуальной машины безопасности», это дно лютое.
левый задний домкратчик на долю секунды коснулся шасси. просто коснулся, было видно
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melmi
Ответ Великий Алонсо
Хочется очень грубо высказаться в адрес FIA, но за такие слова меня забанят тут перманентно
В следующей гонке свое возьмет . Дед на 3 дыхании начинает великолепно . Выступает просто отлично
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индийский огурчик
Ответ Alex Soul
Ничего этого не было бы, если б Алонсо не затупил на старте. Почему-то у других 19 пилотов все ОК.
что ты несешь? его старт это был чисто момент гонки, взял да ракетовоз обогнал
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Mortimer1
Ответ varankin.andrew
Если бы у Тото было влияние, чемпионом бы стал Хэм
Масси весь сезон тогда играл на мерседесов. Даже в последней гонке штраф за срезку хэму не дал.
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Alex Soul
Ответ Великий Алонсо
Хочется очень грубо высказаться в адрес FIA, но за такие слова меня забанят тут перманентно
Ничего этого не было бы, если б Алонсо не затупил на старте. Почему-то у других 19 пилотов все ОК.
+2
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-3
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Alexey Hohlov
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Как будто во времена Маси у Тото было меньше влияния)
Его было меньше, а убрав Маси, Тото провернул трюк Палпатина с отстранением от власти канцлера Валорума
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varankin.andrew
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Как будто во времена Маси у Тото было меньше влияния)
Если бы у Тото было влияние, чемпионом бы стал Хэм
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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Alexey Hohlov
Последствия увольнения Маси, теперь дирекция контролируется Тото в ручном режиме. Империя таки наносит ответный удар
Как будто во времена Маси у Тото было меньше влияния)
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Incendier Deafening
Если реально было нарушение на пите, то штраф справедливый, но на теле картинке ничего такого незаметно было, если только задний домкрат касался машины, но не так все очевидно. А вот выпуск сейфти кара в ситуации «двойных флагов или виртуальной машины безопасности», это дно лютое.
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Alexey Hohlov
Ответ jjeka
Рассел максимально адекватен как обычно, но ФИА и Мерседес - это нечто. АБСОЛЮТНО очевидно, что те надавили на этих, после чего пошла какая-то дешевая интрига с возможными 5-ю секундами для Алонсо (хотя он честно отстоял их на пит-стопе, здесь вообще загадка, пусть ссылаются на регламент что было не так). Когда Алонсо сказали взвинтить темп и он тут же создал этот отрыв в 5 сек, в кабинетах сразу чертыхнулись и решили добавить 10 сек вместо 5-ти. Очевидно, что если бы отрыв был более 10 сек, то добавили бы 15 и т.д. Просто клоунада, полная дискредитация фиа
Последствия увольнения Маси, теперь дирекция контролируется Тото в ручном режиме. Империя таки наносит ответный удар
+11
-2
+9
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jjeka
Рассел максимально адекватен как обычно, но ФИА и Мерседес - это нечто. АБСОЛЮТНО очевидно, что те надавили на этих, после чего пошла какая-то дешевая интрига с возможными 5-ю секундами для Алонсо (хотя он честно отстоял их на пит-стопе, здесь вообще загадка, пусть ссылаются на регламент что было не так). Когда Алонсо сказали взвинтить темп и он тут же создал этот отрыв в 5 сек, в кабинетах сразу чертыхнулись и решили добавить 10 сек вместо 5-ти. Очевидно, что если бы отрыв был более 10 сек, то добавили бы 15 и т.д. Просто клоунада, полная дискредитация фиа
+21
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Alexey Hohlov
Ответ mrMassi
Если не будет официального расследования после этого всего, то грош цена такой ФИА. Эти постфактум штрафы пора прекратить, наймите больше сотрудников, следите за гонкой, а не ворон считайте. Самое обидное, когда ты уже празднуешь и у тебя кубок из рук забирают
Самое забавное, что в гонке практически никаких инцидентов не было, и они всё равно дают штраф после её завершения. Челики просто смотрят гонки и иногда выдают рандомные штрафы. Отличная работа
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a_chip
Ответ Alexey Hohlov
Конечно не откажешься, Тотоша же не зря работал
Это редбул в фиа опять заносить начал. Видят реального конкурента. И вот так, осознанно демонстративно, всех уведомили. Что любой ценой опять максимке чашку купят
+1
-3
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Batt Monner
Ответ mrMassi
Если не будет официального расследования после этого всего, то грош цена такой ФИА. Эти постфактум штрафы пора прекратить, наймите больше сотрудников, следите за гонкой, а не ворон считайте. Самое обидное, когда ты уже празднуешь и у тебя кубок из рук забирают
Еще скажи, верните Маси
+1
-3
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RusSt
Это не проблема Джорджа что судьи клоуны, если отказался бы еще бы и штрафные баллы стал бы внезапно получать как гасли в том году
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-3
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Великий Алонсо
Хочется очень грубо высказаться в адрес FIA, но за такие слова меня забанят тут перманентно
+15
-3
+12
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Vadim Larin
Ответ Илья Такой
Хз я бы отдал трофей Фернандо это по совести… Ну это так в местах кончено😅
Какой он трофей ему отдаст? Это не передаваемая величина 😄
0
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-2
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mrMassi
Если не будет официального расследования после этого всего, то грош цена такой ФИА. Эти постфактум штрафы пора прекратить, наймите больше сотрудников, следите за гонкой, а не ворон считайте. Самое обидное, когда ты уже празднуешь и у тебя кубок из рук забирают
+26
-2
+24
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Alexey Hohlov
Конечно не откажешься, Тотоша же не зря работал
+3
-4
-1
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Илья Такой
Хз я бы отдал трофей Фернандо это по совести…
Ну это так в местах кончено😅
+1
-2
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