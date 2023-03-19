Джордж Расселл: «Мне штраф Алонсо кажется слишком жестким. Они заслужили подиум. Но от трофея отказываться не буду»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, прокомментировав свое попадание на подиум, которое стало возможным благодаря штрафу .

«Ситуация была очень запутанная. Я подумал, что у Фернандо есть 5-секундный штраф, поэтому не хотел бороться с Льюисом, чтобы в этой борьбе упустить и Алонсо.

Я хотел, чтобы мы немного поберегли шины, оставались на дистанции атаки, а потом смогли побороться.

Лично мне штраф Алонсо кажется слишком жестким. Они заслужили подиум. Но да, я точно не буду против получить еще один дополнительный трофей.

Вообще нужно отдать должное «Ред Булл» – и тому, чего они добились. Их отрыв от остального пелотона, возможно, даже больше, чем был у « » в 2014 году. А это очень, очень серьезный отрыв.

Но мы сами знаем, что приняли неправильные решения зимой и сейчас, возможно, сумеем быстрее обычного немного отыграться в потерянной скорости. Так что еще не все потеряно», – рассказал Расселл.

Что случилось на Гран-при Саудовской Аравии: Ферстаппен проиграл в борьбе, «Феррари» пролетели мимо топ-5