Франц Тост: «Больше не доверяю инженерам «Альфа Таури». Они говорили, что машина фантастическая»

Руководитель «Альфа Таури» жестко высказался о своих инженерах.

Франц предполагал, что в межсезонье команда добьется большого прогресса, однако тесты и первая гонка 2023 года разочаровали.

«К сожалению, таков уровень машины – мы ожидали, что она будет гораздо лучше. В Бахрейне у нас возникли проблемы. Похоже, здесь ситуация другая. Надеюсь, получится хотя бы одним болидом пробиться в третий сегмент, но предстоит серьезная работа, чтобы ускориться, особенно по части аэродинамики.

Инженеры говорят, что мы сильно прибавим, но я им больше не доверяю. Я просто хочу увидеть время на круге – это единственное, что имеет значение», – заявил Тост на .

У менеджера уточнили, всерьез ли он утверждает, что не доверяет подопечным:

«Зимой мне говорили, что машина фантастическая, мы добились большого прогресса. Потом мы приезжаем в Бахрейн и оказываемся далеко. Что я должен сказать?

Нам не помешал потолок расходов – он был учтен в бизнес-плане. Теперь вопрос в том, как пойти в верном направлении. Как я уже упомянул, зимой мы видели, что на бумаге добились большого прогресса. Но, повторюсь, я больше не доверяю этим показателям.

Теперь есть данные с тестов и гонки в Бахрейне, инженеры должны разобраться и улучшить эффективность машины. Обновления готовятся к ближайшим этапам. Мы что-то привезем в Мельбурн, а затем в Баку. Команда планирует внедрять небольшие новинки почти на каждом Гран-при».

Тост также рассказал о слабых местах AT04:

«Не хватает прижимной силы, поэтому болид нестабилен на торможениях, задние шины перегреваются, уходят с апекса, сцепление с треком плохое – это касается всего, что требуется для хорошего времени на круге».

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