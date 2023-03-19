Шарль Леклер: «Темп «Феррари» просто недостаточно хороший»

отметил печальную скорость « ».

Монегаск прорвался с 12-го места на седьмое и финишировал вслед за напарником на Гран-при Саудовской Аравии. Пилоты Скудерии уступили всем добравшимся до финиша гонщикам « », «Астон Мартин» и « ».

«Хороший первый отрезок, хороший старт. Думаю, мы очень здорово поработали с шинами, это позитивный знак.

На «харде» я оказался в секунде от Карлоса с DRS. Потом, к сожалению, я упустил DRS, а когда находишься в секунде-полутора, теряешь слишком много прижимной силы. В итоге я остался на этой позиции до конца заезда.

Здесь деградация шин гораздо меньше. Нам такое больше подходит. Но в целом темп просто недостаточно хороший. Честно сказать, мы вряд ли могли извлечь больше из болида. Это лучшее, чего можно было достичь», – заявил Леклер.

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