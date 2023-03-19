Шарль Леклер: «Темп «Феррари» просто недостаточно хороший»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Шарль Леклер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Шарль Леклер отметил печальную скорость «Феррари».

Монегаск прорвался с 12-го места на седьмое и финишировал вслед за напарником Карлосом Сайнсом на Гран-при Саудовской Аравии. Пилоты Скудерии уступили всем добравшимся до финиша гонщикам «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Мерседеса».

«Хороший первый отрезок, хороший старт. Думаю, мы очень здорово поработали с шинами, это позитивный знак.

На «харде» я оказался в секунде от Карлоса с DRS. Потом, к сожалению, я упустил DRS, а когда находишься в секунде-полутора, теряешь слишком много прижимной силы. В итоге я остался на этой позиции до конца заезда.

Здесь деградация шин гораздо меньше. Нам такое больше подходит. Но в целом темп просто недостаточно хороший. Честно сказать, мы вряд ли могли извлечь больше из болида. Это лучшее, чего можно было достичь», – заявил Леклер.

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5 комментариев

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А все кричали, что теперь можно преследовать болиды))))
Болельщики формулы 1 в основном безумно доверчивые люди, дурить их просто.
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Imax161
на самом деле сейчас огромный плюс для всех кто догоняет РБ, все эти паузы по 2 недели между гран при в первых гонках и особенно пауза в 4 недели между Австралией и Азерб. И если за это время Феррари хотяб на половину не сократят отставание от РБ, вот это уже реально будет провал! Можно сразу и вассера увольнять. НО здесь мне кажется реальнее что Мерседесы подтянуться к РБ чем феррари.
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RusSt
Терпения тебе Шарль, больше и сказать нечего
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buFFon
а все тут думали, что тебя Сайнс сдерживал, а оказывается темпа не было .
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Кирилл Конопельченко
Хоть доехали до финиша в этот раз.
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