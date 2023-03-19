Шарль Леклер: «Темп «Феррари» просто недостаточно хороший»
Шарль Леклер отметил печальную скорость «Феррари».
Монегаск прорвался с 12-го места на седьмое и финишировал вслед за напарником Карлосом Сайнсом на Гран-при Саудовской Аравии. Пилоты Скудерии уступили всем добравшимся до финиша гонщикам «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Мерседеса».
«Хороший первый отрезок, хороший старт. Думаю, мы очень здорово поработали с шинами, это позитивный знак.
На «харде» я оказался в секунде от Карлоса с DRS. Потом, к сожалению, я упустил DRS, а когда находишься в секунде-полутора, теряешь слишком много прижимной силы. В итоге я остался на этой позиции до конца заезда.
Здесь деградация шин гораздо меньше. Нам такое больше подходит. Но в целом темп просто недостаточно хороший. Честно сказать, мы вряд ли могли извлечь больше из болида. Это лучшее, чего можно было достичь», – заявил Леклер.
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