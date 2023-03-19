«Обычно вариант настроек Джорджа чаще оказывался ошибочным, но сейчас он сработал» Льюис Хэмилтон – о поражении Расселлу на Гран-при Саудовской Аравии

Пилот « » подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, поздравив своего напарника с подиумом.

По словам Хэмилтона, он мог бы оказаться на месте Расселла, если бы сделал выбор в пользу другого варианта настроек болида.

«Мы заработали для команды отличные очки, Джордж сумел финишировать третьим, он выступил потрясающе. Я тоже прорвался вперед – и благодарен за то, что сумел подняться с седьмого на пятое место.

Стратегия в моем случае сработала не лучшим образом, баланс машины тоже был немного другим. Если бы у меня был такой же баланс, как у Джорджа, я бы оказался выше. Но да, нас в любом случае ждет много работы и из этого Гран-при можно вынести множество позитивных моментов.

Что касается настроек болида, выбор был 50 на 50. Я выбрал один вариант, а Джордж другой. Обычно вариант Джорджа чаще оказывался ошибочным, но сейчас он сработал. И в этот уик-энд я мог лишь не уступать ему в скорости, а не быть быстрее. Буду работать, чтобы в следующий уик-энд быть быстрее него», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Саудовской Аравии: Ферстаппен проиграл в борьбе, «Феррари» пролетели мимо топ-5