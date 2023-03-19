«Обычно вариант настроек Джорджа чаще оказывался ошибочным, но сейчас он сработал» Льюис Хэмилтон – о поражении Расселлу на Гран-при Саудовской Аравии

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, поздравив своего напарника Джорджа Расселла с подиумом.

По словам Хэмилтона, он мог бы оказаться на месте Расселла, если бы сделал выбор в пользу другого варианта настроек болида.

«Мы заработали для команды отличные очки, Джордж сумел финишировать третьим, он выступил потрясающе. Я тоже прорвался вперед – и благодарен за то, что сумел подняться с седьмого на пятое место.

Стратегия в моем случае сработала не лучшим образом, баланс машины тоже был немного другим. Если бы у меня был такой же баланс, как у Джорджа, я бы оказался выше. Но да, нас в любом случае ждет много работы и из этого Гран-при можно вынести множество позитивных моментов.

Что касается настроек болида, выбор был 50 на 50. Я выбрал один вариант, а Джордж другой. Обычно вариант Джорджа чаще оказывался ошибочным, но сейчас он сработал. И в этот уик-энд я мог лишь не уступать ему в скорости, а не быть быстрее. Буду работать, чтобы в следующий уик-энд быть быстрее него», – рассказал Хэмилтон.

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12 комментариев

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arspurs9
Ответ RusSt
Смотрели, и Льюис был чуть лучше во второй половине сезона, но явно не возил Джорджа ни прошлый ни этот сезон. Поэтому такое высказывание явно хамское
Если бы смотрели, то не пытались бы рассказывать про то, как ехали Льюис и Джордж. Как только Льюис стал меньше работать на изучение болида (чем он занимался первую часть сезона) для команды, о чем открыто говорили там все, он сразу поехал прилично лучше Расселла. Более того, подавляющее большинство очков превосходства Джордж набрал за счёт СК и пит-стопов. Не говорю что такие очки менее ценные, это было бы бредом, но такие очки как минимум никак не могут говорить об удачных настройках болида.
В этом сезоне прошло 2 гонки. Вообще сложно что-то говорить.
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RusSt
Ответ arspurs9
Судя по таким комментариям люди вроде вас просто не смотрели прошлый сезон
Смотрели, и Льюис был чуть лучше во второй половине сезона, но явно не возил Джорджа ни прошлый ни этот сезон. Поэтому такое высказывание явно хамское
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arspurs9
Ответ RusSt
Судя по результатам прошлого и этого года, именно у Джорджа настройки не ошибочные
Судя по таким комментариям люди вроде вас просто не смотрели прошлый сезон
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elkipalki
Как проигрывает, так настройки не те. Как выигрывает, так это скилл и превозмогание! Позорный персонаж, как же хорошо, что ферзь егоукатал в 21году. А то ещё бы и величайшим назвали этого середняка.
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Batt Monner
Ответ Mortimer1
хэм не может даже допустить мысли о том что Рассел был просто лучше него сегодня. Жесть конечно
Он то все понимает, потому и пытается дискредитировать Расселла в прессе. Так как на трассе не может победить Джорджа
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Анатолий Зубков
То есть, при обычно ошибочном выборе настроек, Жорик выиграл прошлый сезон, и в этом сезоне прилично смотрится. Боюсь представить, что будет с сэром, когда Жора разберётся с тем, как правильно настраивать болид.
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Mortimer1
хэм не может даже допустить мысли о том что Рассел был просто лучше него сегодня. Жесть конечно
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Rjcnbr
Уже второй сезон тестирует настройки... Эх, вот бы дали свободу Льюису, так сразу бы обошёл, но, к сожалению, приходится сидеть под гнётом белого тупого наедника без скилла
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varankin.andrew
Ответ RusSt
Судя по результатам прошлого и этого года, именно у Джорджа настройки не ошибочные
Да фартажопый просто))
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RusSt
Максимально некрасивое высказывание. Так и тянет сказать посмотри в таблицу , получается Джордж тебя уделал на неправильных настройках
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Илья Такой
Приуменьшая заслуги других….
В стиле «Обычно» «Чаще всего»
Просто жесть…
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RusSt
Судя по результатам прошлого и этого года, именно у Джорджа настройки не ошибочные
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