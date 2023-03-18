Ферстаппен стал 15-м в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии из-за технических проблем
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не пробился в третий сегмент квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.
Чемпион столкнулся с техническими проблемами во втором сегменте, не смог показать конкурентоспособное время и завершил сессию 15-м. Команда сообщила, что на болиде Ферстаппена срезало приводной вал.
Макс выиграл все три практики в Джидде.
За ходом сессии можно следить вместе с онлайном Sports.ru:
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По факту гонка будет интересной.
Надеюсь на поул Деда