Ферстаппен стал 15-м в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии из-за технических проблем

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не пробился в третий сегмент квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Чемпион столкнулся с техническими проблемами во втором сегменте, не смог показать конкурентоспособное время и завершил сессию 15-м. Команда сообщила, что на болиде Ферстаппена срезало приводной вал.

Макс выиграл все три практики в Джидде.

За ходом сессии можно следить вместе с онлайном Sports.ru:

«Феррари» скрывает скорость? Алонсо дотянется до первого ряда?

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14 комментариев

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Jetter
Завтра прорывы должны быт классными. Шарль, Макс будут прорываться, Чеко должен победить, в прошлом году ему дико не повезло, будет справедливо, если ему воздастся за прошлый год. Астоны с мерсами за подиум посражаются.
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Орбит Орбит
победит с 15 места. он по сути быстрее Переса на 0.5. так что проедет всех легко.
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sir_shir
Максик так доминировал весь уикэнд, что решил послушать болельщиков и подарить Алонсо реальную надежду!
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_Nibelungen_
Даже в этих обстоятельствах, будет за топ 5 или подиум бороться.
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melmi
Самовоз то не самовоз
По факту гонка будет интересной.
Надеюсь на поул Деда
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TravenS
Перес хитёр)
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Куприн
Ну хоть завтра на обгоны посмотрим.
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NomerSports
Кругу к 10 станет 5 4 в группе лидеров и если перца не тормознут станет 2 рым на финише
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ALMANAC
Шансы мерсам
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Consistency
Первые четыре с половиной круга гонки будут интригующими!
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Отсутствие Макса - лучшее, что может случиться с Ф-1 в этом году! Но, конечно, это было бы крайне несправедливо :)
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Великий Алонсо
Не давайте мне надежду....
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Vhlam
Ну вот вам и интрига!
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Sanan1908
Решил дать фору на завтра))
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