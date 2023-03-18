Ферстаппен стал 15-м в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии из-за технических проблем

Гонщик « » не пробился в третий сегмент квалификации к .

Чемпион столкнулся с техническими проблемами во втором сегменте, не смог показать конкурентоспособное время и завершил сессию 15-м. Команда сообщила, что на болиде Ферстаппена срезало приводной вал.

Макс выиграл все три практики в Джидде.

За ходом сессии можно следить вместе с онлайном Sports.ru:

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